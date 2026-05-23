Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Șerban a afirmat că sunt momente în care o țară nu are nevoie de zgomot, ci de luciditate și de oameni care înțeleg că responsabilitatea publică se măsoară prin decizii asumate atunci când lucrurile devin dificile.

Potrivit acestuia, responsabilitatea publică nu ar trebui să fie evaluată prin declarații spectaculoase, ci prin capacitatea de a lua decizii dificile atunci când situația o impune.

Șerban a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că România nu își permite să rămână blocată în ambiții personale, calcule de partid sau conflicte politice prelungite. El consideră că stabilitatea țării, încrederea cetățenilor în instituțiile statului și menținerea orientării pro-occidentale trebuie susținute prin măsuri concrete și nu doar prin declarații publice.

Fostul ministru a mai subliniat că adevărata forță politică este demonstrată atunci când liderii sunt dispuși să facă compromisuri și să renunțe la interese personale pentru a permite țării să avanseze.

În opinia sa, contextul actual impune mai multă responsabilitate și colaborare între actorii politici, iar interesul național ar trebui să primeze în fața imaginii individuale sau a avantajelor de moment.

Ciprian Șerban a arătat că România are nevoie de construcție, echilibru și de oameni politici care să pună dezvoltarea țării înainte de propriile interese.