Irineu Darău a transmis aceste informații într-o postare pe Facebook, subliniind impactul pe care programul l-ar putea avea asupra economiei românești.

„Trăim vremuri în care securitatea naţională este prioritatea zero, iar întărirea apărării nu mai înseamnă doar achiziţii militare străine, ci o investiţie directă şi masivă în economia românească”, a scris ministrul.

Potrivit oficialului, principala diferență față de perioadele anterioare constă în faptul că o mare parte din aceste fonduri ar urma să fie cheltuite pe plan intern, obiectivul fiind atingerea unei localizări de peste 50% a investițiilor.

„O parte semnificativă a armamentului şi muniţiei standard NATO va fi fabricată integral de industria noastră, prin parteneriate strategice, iar fabrici şi active strategice ale României au şansa de a fi salvate, modernizate şi dezvoltate”, a adăugat Darău.

Irineu Darău a precizat că semnarea contractului pentru programul SAFE ar putea genera noi locuri de muncă, prin relansarea sau modernizarea unor linii de producție.

„Aceste comenzi înseamnă linii de producţie redeschise sau modernizate, ceea ce se traduce prin mii de locuri de muncă directe şi indirecte, salarii mai bune şi un ecosistem întreg de IMM-uri româneşti integrate în lanţul de aprovizionare”, a subliniat ministrul Economiei.

Comisia Europeană a finalizat joi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document care a fost semnat săptămâna trecută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior către Bruxelles.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, destinate finanțării investițiilor urgente în domeniul securității și apărării. În cazul României, fondurile vor fi utilizate pentru proiecte de înzestrare militară, dezvoltare de tehnologie, infrastructură asociată și lucrări de transport cu relevanță strategică.

Potrivit planului transmis Comisiei Europene, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate pentru infrastructura rutieră de interes național, în timp ce restul sumelor vor fi direcționate către proiecte din zona de apărare și securitate.