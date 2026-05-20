Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat miercuri că plângerea penală pentru abuz în serviciu în cazul platformei PNI, depusă la Parchet de noul președinte al Autoritatea pentru Digitalizarea României, transmite un mesaj clar: nimeni nu este mai presus de lege atunci când vine vorba de utilizarea banilor publici și de infrastructura digitală a statului român.

Acesta a mai afirmat că, de-a lungul anilor, digitalizarea ar fi fost utilizată ca sursă de contracte pentru rețele conectate politic, motiv pentru care „se agită acum rețeaua construită de Ghiță și vechiul sistem”, întrucât „se închide robinetul”.

„Când opreşti licitaţii nelegale şi neoportune, când pui lupa pe contracte cu dedicaţie şi când sapi în istoricul Autorităţii pentru Digitalizarea României, efectul e clar: se crizează şi ies la atac băieţii deştepţi din digitalizare, fiindcă sunt scoşi din priză – şi încep, în sfârşit, să piardă controlul. Plângerea penală pentru abuz în serviciu în cazul platformei PNI – depusă astăzi la Parchet de noul preşedinte al ADR – poartă un mesaj clar: nimeni nu e mai presus de lege când vine vorba de banii publici şi de infrastructura digitală a statului român”, spune Irineu Darău pe Facebook.

Ministrul a arătat că „PNI, platforma care ar trebui să conecteze digital instituțiile statului, risca să devină încă un contract de amploare, avansat în pofida unor probleme serioase de legalitate și oportunitate”.

„Am fi cules roadele otrăvite peste câţiva ani, cum din păcate ne-am obişnuit. Şi iar ne-am fi făcut că facem… statul rămânând nedigitalizat – în ciuda sumelor uriaşe cheltuite”, subliniază ministrul.

„De aceea se agită acum reţeaua construită de Ghiţă şi de vechiul sistem – pentru că se închide robinetul. Le transmit un singur lucru: epoca digitalizării controlate din umbră se încheie aici. Voi merge până la capăt şi nimic nu mă va intimida, fiindcă digitalizare capturată înseamnă stat capturat. Înseamnă vieţi pierdute şi timp irosit. Înseamnă insatisfacţie şi bătaie de joc faţă de cetăţeni”, transmite ministrul.

El subliniază că, „înainte de transformarea digitală de care este nevoie pentru a ușura viața oamenilor și a companiilor, este necesar ca persoanele considerate influente în zona digitalizării, precum „oamenii lui Ghiță” și alte grupuri de interese, să fie îndepărtate definitiv din pozițiile decizionale”.

„Aprindem lumina. Și aici. Fără cale de întoarcere”, a adăugat ministrul.

Totodată, acesta a precizat că investiția pentru Platforma Națională de Interoperabilitate va fi regândită, iar procedurile vor fi reluate în condiții de deplină legalitate și cu utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a transmis, într-un comunicat oficial, că în continuarea demersurilor inițiate prin Decizia președintelui ADR nr. 287 din 15 mai 2026, prin care a fost anulată procedura de achiziție publică aferentă proiectului „Platforma Națională de Interoperabilitate”, președintele instituției, Aurel-Cătălin Giulescu, a formulat în data de 20 mai 2026 o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Plângerea vizează solicitarea de cercetare a fostului șef al ADR, Dragoș Cristian-Vlad, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, demersul având ca scop clarificarea situației de fapt și recuperarea prejudiciului cauzat instituției.

Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că decizia de anulare a procedurii de achiziție publică a fost luată în urma identificării unor nereguli și abateri grave de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice.

”Lansarea procedurii de achiziţie publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunţului, respectiv în 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ”Platforma naţională de interoperabilitate – PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public şi validează oportunitatea investiţiei”, arată ADR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României arată că, deși Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a solicitat suspendarea procedurilor de achiziție aferente proiectului PNI, fostul președinte al ADR, Dragoș Cristian-Vlad, a ignorat atât această solicitare, cât și prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Potrivit cadrului legal invocat, documentațiile tehnico-economice și notele de fundamentare aferente investițiilor finanțate din fonduri publice trebuie aprobate de Guvern pentru proiecte cu valori mai mari de 100 de milioane de lei, înainte de demararea procedurilor de achiziție.

În acest context, proiectul „Platforma Națională de Interoperabilitate” are o valoare totală de 164.430.871,00 lei, din care 123.239.785,16 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR, iar 41.191.085,84 lei provin din bugetul național.

”Adiţional, preşedintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a emis astăzi, 20.05.2026, Decizia cu nr. 294, prin care a dispus reluarea procedurilor necesare pentru ca investiţia PNI să se poată realiza, dar cu respectarea cadrului legal şi în condiţii care să asigure cheltuirea judicioasă a fondurilor publice, concomitent cu asigurarea premiselor necesare pentru implementarea unor soluţii corespunzătoare, corelate cu evoluţia tehnologică”, mai anunţă Autoritatea.

Marți, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Cristian-Vlad, a depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție, în care susține că ar fi fost supus unor presiuni repetate pentru a încălca prevederi legale din domeniul achizițiilor publice.