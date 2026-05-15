Din cuprinsul articolului Achizițiile pentru Platforma Națională de Interoperabilitate, anulate de ADR din cauza unor nereguli și riscuri juridice

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României a decis, vineri, anularea procedurilor de achiziție publică aferente implementării proiectului „Platforma Națională de Interoperabilitate”, în urma identificării unor nereguli care pot conduce la un blocaj juridic.

Potrivit instituției, decizia a fost fundamentată pe probleme constatate în etapa de inițiere a procedurii, care ar putea genera dificultăți juridice ulterioare. În acest context, autoritatea se află în imposibilitatea angajării de cheltuieli publice, ceea ce face imposibilă semnarea contractului de achiziție la finalizarea procesului de evaluare.

„Lansarea procedurii de achiziţie publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunţului, pe data de 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului „Platforma naţională de interoperabilitate – PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public şi validează oportunitatea investiţiei”, precizează comunicatul oficial.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a explicat că absența unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea notei de fundamentare a achiziției face imposibilă semnarea angajamentului legal, respectiv a contractului de achiziție, cu operatorul economic care ar fi declarat câștigător.

Instituția susține că, în aceste condiții, ar fi încălcate prevederile articolelor 14 și 42 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, referitoare la angajarea cheltuielilor publice.