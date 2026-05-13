Conform documentelor prezentate de Gândul, Oana Gheorghiu ar fi transmis în luna februarie mai multe emailuri oficiale către instituții publice pentru a afla dacă acestea sunt interesate de soluțiile și serviciile companiei Schwarz Digits, divizia IT a grupului german Schwarz.

Unul dintre emailuri a fost trimis către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), (…) vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes”, ar fi scris vicepremierul către ADR.

Ulterior, aceasta ar fi revenit cu un nou mesaj, explicând că textul fusese transmis din greșeală și către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Ne interesează perspectiva ADR, nu STS… am dat copy/paste textului, fără să fac modificările necesare”.

Potrivit informațiilor publicate de Gandul.ro, un email aproape identic ar fi fost transmis și către directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, generalul inginer Ionel-Sorin Bălan.

În mesajul transmis, vicepremierul făcea referire la „întâlniri exploratorii” desfășurate la nivel guvernamental cu reprezentanții grupului Schwarz și solicita puncte de vedere privind posibile soluții și servicii de interes pentru instituțiile statului.

„Precizez că aceste întâlniri au avut un caracter exploratoriu, fiind dedicate evaluării opțiunilor tehnologice disponibile și analizării gradului de aliniere cu obiectivele strategice ale României”, se arată în emailul citat.

Totodată, oficialul menționa că răspunsurile instituțiilor urmau să fie incluse „într-o informare consolidată către domnul Prim-Ministru”.

Articolul mai arată că grupul german Schwarz ar fi susținut financiar în trecut proiecte asociate ONG-ului coordonat de Oana Gheorghiu.

Potrivit informațiilor prezentate, Kaufland România ar fi donat 250.000 de euro pentru unul dintre proiectele organizației.

Grupul Schwarz este unul dintre cei mai mari retaileri europeni și operează la nivel internațional prin mai multe divizii. Pe lângă Lidl și Kaufland, compania deține și Schwarz Digits, divizia specializată în servicii cloud, securitate cibernetică și infrastructură digitală.

„Schwarz Digits, divizia de IT a Grupului Schwarz, livrează soluții și produse digitale de încredere”, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Potrivit datelor prezentate în articol, grupul este prezent în 32 de țări, are aproximativ 600.000 de angajați și afaceri estimate la 175 de miliarde de euro în 2024.

Documentele citate indică faptul că reprezentanții grupului Schwarz ar fi avut întâlniri la nivel guvernamental atât în ianuarie, cât și în martie 2026.

Despre prima rundă de discuții nu au existat informații publice până în prezent, însă în emailurile transmise instituțiilor statului, Oana Gheorghiu face referire explicită la aceste întâlniri.

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits)…”, apare în documentele citate.

Ulterior, reprezentanții grupului german au fost primiți oficial la Palatul Victoria, în cadrul unei întâlniri dintre premierul Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski.

Potrivit informațiilor apărute în presă la acel moment, discuțiile ar fi vizat inclusiv reducerea deficitului comercial al României și extinderea investițiilor grupului german pe piața locală.

Articolul face legătura și cu demiterea fostului șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Vlad Dragoș, decizie luată de vicepremierul Oana Gheorghiu pe 4 mai 2026.

Acesta ar fi fost revocat din funcție pentru „eșecuri operaționale” și pentru „insubordonare și opacitate instituțională: refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar”, potrivit unei postări publicate de vicepremier pe Facebook.

În finalul articolului sunt ridicate întrebări privind oportunitatea unei eventuale anchete legate de posibile presiuni sau trafic de influență în legătură cu aceste demersuri.