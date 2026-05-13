Institutul Național de Statistică a publicat miercuri noile date privind evoluția economiei și a prețurilor, iar cifrele indică o deteriorare accentuată a situației economice. Potrivit INS, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, după ce în lunile precedente se menținuse la valori de peste 9%.

În același timp, economia României a înregistrat un nou trimestru de contracție, ceea ce înseamnă că țara traversează deja trei trimestre consecutive de scădere economică. Datele arată că PIB-ul s-a redus în primul trimestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce producția industrială a continuat să se diminueze.

Publicarea acestor cifre a provocat reacții dure în mediul politic, opoziția acuzând actuala guvernare că a agravat situația economică prin măsurile de austeritate și prin lipsa investițiilor.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că datele prezentate de INS confirmă faptul că România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a afirmat că economia oferă „cel mai puternic vot de neîncredere” actualului Guvern.

„13 mai 2026-ziua în care am anunțat cu două luni în urmă ca am fi depus moțiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi, economia ii dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică din 2010 încoace”, a transmis Petrișor Peiu.

Acesta a enumerat principalele date economice pe care le consideră dovada unei crize severe.

„al treilea trimestru de scădere economică confirmat de Institutul Național de Statistica; scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025; accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%; scaderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025. Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a Guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan”, a afirmat liderul AUR.

În continuarea mesajului său, Petrișor Peiu a afirmat că actuala situație economică nu ar avea legătură cu problemele internaționale sau cu contextul european, ci cu deciziile luate la nivel intern.

„Și vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înșine» , ignorând «prin noi înșine»! De aici înainte las analiștii politici sa judece faptele și boții usr-isti sa susțină în continuare bolojenismul ca negare a realității…”, a mai scris acesta.

În aceeași postare a fost menționat și un articol privind presupuse intervenții făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu în favoarea unui grup german.

Critici extrem de dure au venit și din partea fostului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, care a acuzat Guvernul de distrugerea economiei prin măsurile adoptate în ultimele luni.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta l-a comparat pe premierul interimar Ilie Bolojan cu personajul negativ „Spânul” din basmele românești.

„Spânul a distrus economia! A acționat fix ca un asasin economic! Contracție majoră a ecomomiei românești în trimestrul I al anului 2026”, a transmis Adrian Câciu.

Fostul ministru a susținut că cifrele reale ar fi fost chiar mai grave decât cele anunțate oficial și a acuzat autoritățile că ar fi „coafat” datele economice.

Potrivit acestuia, economia ar fi înregistrat inițial o contracție de aproximativ 2%, iar inflația și prăbușirea consumului arată amploarea problemelor economice.

Adrian Câciu a continuat atacul la adresa premierului, afirmând că politicile de austeritate au afectat puternic populația și economia.

„Inflația are două cifre, aproape 11%, consumul prăbușit, productie industriala prăbușită. Bolojan a acționat ca un asasin economic! Ca un călau care taie și distruge o țară! El este Spânul din poveste! Problema este că nu trăim în povești, iar românii sunt sărăciți în viața reală!”, a afirmat fostul ministru.

În finalul mesajului, acesta a cerut plecarea actualului premier și l-a acuzat că a afectat grav economia României.

„Spânul, acest asasin economic al României. Ce a pățit spânul? Bolojanurile, pleaca acasă la Oradea! Ai ciuruit o țară întreaga! Ajunge!”, a mai scris Adrian Câciu.

Publicarea noilor date economice vine într-un moment tensionat pe scena politică, în contextul disputelor privind măsurile economice, reducerea cheltuielilor și impactul austerității asupra populației.

Creșterea inflației, scăderea economiei și reducerea producției industriale sunt deja folosite de opoziție pentru a critica actuala coaliție de guvernare. În același timp, Guvernul este presat să găsească soluții pentru stabilizarea economiei și limitarea efectelor asupra populației și mediului de afaceri.