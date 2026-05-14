Potrivit informațiilor publciate de Ciprian Șerban pe Facebook, schimbările au fost realizate pentru a răspunde mai bine nevoilor reale ale mediului de afaceri. Schema de ajutor de stat a fost flexibilizată astfel încât să devină mai accesibilă pentru operatorii economici din sectorul transporturilor.

Una dintre modificările principale vizează eliminarea obligației ca vehiculul care urmează să fie înlocuit să fie deja deținut în proprietatea solicitantului în momentul depunerii cererii de finanțare. În locul acestei condiții, solicitanții vor putea depune o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.

Ulterior, până la semnarea contractului de finanțare, aceștia vor trebui să prezinte noul certificat de înmatriculare, conform noilor reguli.

Modificările aduse schemei de finanțare permit accesul și firmelor care utilizează vehicule în sistem leasing. Această formă de utilizare este frecventă în sectorul transporturilor, însă până acum limita accesul unor potențiali beneficiari la finanțare.

Prin această schimbare, mai multe companii vor putea aplica pentru sprijin financiar în vederea achiziției de vehicule nepoluante.

„Prin această modificare, schema devine accesibilă inclusiv operatorilor de transport care utilizează vehicule în sistem leasing, o practică larg utilizată în sectorul transporturilor și care, până acum, limita accesul unor potențiali beneficiari la finanțare”, a mai scris ministrul demisionar al Transporturilor.

Ciprian Șerban a precizat că modificarea schemei de ajutor de stat a primit deja avizul Consiliului Concurenței. Acesta și-a exprimat speranța că măsura va deveni operațională cât mai curând, odată cu lansarea apelurilor de proiecte dedicate mediului de afaceri.

„Mă bucur că modificarea schemei a primit avizul Consiliului Concurenței și sper ca aceasta să devină operațională cât mai curând, prin lansarea apelurilor de proiecte dedicate mediului de afaceri”, a subliniat el.

Fostul ministru a subliniat că, pe durata mandatului său, a urmărit ca Fondul pentru Modernizare să devină un instrument capabil să genereze investiții concrete și accesibile pentru economia reală, sprijinind tranziția către transporturi nepoluante.

„Pe perioada exercitării mandatului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, am urmărit ca Fondul pentru Modernizare să devină un instrument care generează investiții concrete și accesibile pentru economia reală. Din acest motiv, am susținut permanent adaptarea și flexibilizarea schemelor de ajutor de stat, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor operatorilor economici și să accelereze tranziția către un sistem de transport modern, eficient energetic și cu emisii reduse”, a conchis Ciprian Șerban.

