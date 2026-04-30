Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe 29 aprilie 2026, un proiect de hotărâre pentru deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei Republica Moldova – România, denumit „Ungheni-Ungheni”.

Această nouă poartă de acces va fi conectată direct la podul rutier peste Prut, supranumit simbolic „Podul de Flori”, a cărui construcție a început în aprilie 2025.

Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a explicat că noul punct de trecere este esențial pentru facilitarea circulației persoanelor și a mărfurilor, contribuind direct la dezvoltarea schimburilor economice dintre Republica Moldova, România și restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Ea a subliniat că, în contextul creșterii traficului actual, punctele de frontieră existente sunt suprasolicitate, ceea ce generează timpi mari de așteptare.

Prin acest protocol se urmărește crearea unui cadru legal pentru o trecere mai rapidă și mai eficientă, prin racordarea infrastructurii din Republica Moldova la rețeaua rutieră a Europei.

„În prezent, traficul dintre Republica Moldova și România a crescut, iar punctele existente sunt aglomerate, ceea ce duce la timpi mari de așteptare la frontieră. Astfel, prin acest protocol se creează cadrul legal pentru deschiderea unui nou punct de trecere, conectat la podul de peste Prut și la rețeaua rutieră europeană. Acest lucru este necesar pentru a reduce aglomerația de la frontieră și pentru a asigura o trecere mai rapidă și mai eficientă”, a afirmat Daniella Misail-Nichitin.

Noua infrastructură va permite redistribuirea fluxurilor de transport, degajând astfel cele mai aglomerate puncte vamale din prezent, respectiv Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni.

Totodată, proiectul va sprijini agenții economici prin reducerea costurilor logistice și îmbunătățirea conectivității regionale.

Punctul „Ungheni-Ungheni” va asigura legătura cu rețeaua europeană de transport TEN-T și cu viitoarea Autostradă A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni), integrând drumul național R1 Chișinău – Ungheni în sistemul rutier internațional.

Autoritățile estimează că Republica Moldova va beneficia de prima porțiune de autostradă până în anul 2030.

Investiția, care depășește suma de 30 de milioane de euro, este finanțată din fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Conform datelor oficiale, cea mai complexă etapă a construcției podului a fost deja finalizată, iar darea în exploatare este prevăzută pentru luna octombrie a acestui an.

Albița (RO) – Leușeni (MD): Cel mai mare și mai tranzitat punct de frontieră. Sculeni (RO) – Sculeni (MD): Al doilea cel mai solicitat punct, recent modernizat pentru a gestiona fluxuri mari. Stânca (RO) – Costești (MD): Situat pe barajul cu același nume. Oancea (RO) – Cahul (MD): Punct strategic în sudul țării. Galați (RO) – Giurgiulești (MD): Esențial pentru traficul de marfă și conexiunea cu portul. Rădăuți-Prut (RO) – Lipcani (MD): Punct de trecere în nordul extrem. Bumbăta (RO) – Leova (MD): Funcționează pe un pod de pontoane, fiind destinat în special vehiculelor ușoare și transportului de marfă pentru a degaja Albița.