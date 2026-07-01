Republica Moldova și România fac un nou pas pentru Autostrada Unirii. Guvernul de la Chișinău aprobă acordul pentru podul peste Prut și primii kilometri de autostradă

Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui nou acord cu România privind dezvoltarea infrastructurii de transport de interes strategic, document care va permite continuarea proiectului podului rutier peste Prut dintre cele două localități Ungheni și integrarea acestuia în viitoarea Autostradă a Unirii A8.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante investiții în infrastructura transfrontalieră dintre cele două state și va include, în premieră, construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.

Executivul moldovean a dat undă verde semnării unui nou acord bilateral privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre Republica Moldova și România.

Documentul vizează în principal realizarea podului rutier de frontieră peste râul Prut, între municipiul Ungheni din Republica Moldova și orașul Ungheni din România, dar stabilește și cadrul de cooperare pentru alte investiții strategice în infrastructura de transport.

Noul acord îl va înlocui pe cel semnat în anul 2022 și va adapta colaborarea dintre cele două state la noile cerințe apărute în timpul implementării proiectului.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a descris investiția drept una istorică pentru relația dintre cele două state.

„Construcţia noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (R.Moldova) şi Ungheni (România) este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova şi România din ultimii 60 de ani”, a declarat ministrul moldovean, subliniind că „proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic”.

Potrivit oficialului, noul acord răspunde nevoilor apărute pe parcursul dezvoltării proiectului și permite extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și accesarea mai eficientă a fondurilor europene disponibile.

Conform autorităților de la Chișinău, documentul stabilește regulile de colaborare pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului rutier, dar și pentru alte proiecte de infrastructură considerate strategice.

Ministrul Vladimir Bolea a explicat că actualizarea acordului este necesară pentru a integra noile investiții planificate și pentru a valorifica oportunitățile de finanțare oferite de Uniunea Europeană.

Prin această investiție, autoritățile estimează că vor fi reduse timpii de așteptare la frontieră, va fi facilitat transportul de mărfuri și persoane și vor fi create condiții mai bune pentru atragerea investițiilor în regiunea Ungheni.

Podul peste Prut face parte din proiectul de dezvoltare al Autostrăzii Unirii A8, care va conecta România de Republica Moldova printr-un coridor rutier modern.

Potrivit proiectului, segmentul aflat pe partea românească va avea o lungime de aproximativ 15,5 kilometri.

Investiția include și construirea a aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, aceștia urmând să fie primii kilometri de autostradă realizați vreodată în această țară.

Realizarea acestui tronson reprezintă un pas important în integrarea infrastructurii moldovenești în rețeaua europeană de transport.

Autoritățile moldovene consideră că proiectul va avea efecte economice și logistice importante.

Pe lângă reducerea timpilor de traversare a frontierei, noua infrastructură va contribui la dezvoltarea schimburilor comerciale dintre cele două state și va facilita accesul Republicii Moldova către piețele Uniunii Europene.

În același timp, regiunea Ungheni este așteptată să beneficieze de noi investiții și de oportunități suplimentare de dezvoltare economică, generate de îmbunătățirea conectivității rutiere.

Un nou pas în implementarea proiectului va fi făcut joi, la București, când reprezentanții Republicii Moldova și ai României vor semna memorandumul privind coordonarea lucrărilor pentru segmentul transfrontalier al Autostrăzii Unirii A8.

Documentul va stabili cadrul de colaborare dintre cele două guverne pentru realizarea investiției și coordonarea etapelor de construire a infrastructurii care va lega cele două maluri ale Prutului și va conecta Republica Moldova la rețeaua de autostrăzi a Uniunii Europene.