Cod Galben de vijelii în trei județe! ANM anunță fenomene meteo periculoase în zonele montane

Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii ANM avertizează că fenomenele severe nu întârzie să apară. Zonele montane sunt vizate de un Cod Galben de vijelii, cu ploi torențiale, grindină și rafale puternice de vânt.

Meteorologii ANM au emis duminică, 28 iunie, avertizări nowcasting de Cod Galben de vijelii pentru mai multe județe, în special în zonele de munte și de deal. O astfel de avertizare a intrat în vigoare la ora 14:55 pentru județele Gorj și Vâlcea și este valabilă până la ora 16:00.

În aceste zone sunt vizate arealele montane din județul Gorj, în special zona montană a localității Padeș, precum și zonele montane din județul Vâlcea, inclusiv localitățile Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița și Titești. Aici sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

în intervalul 14:50–16:00 se află sub cod galben și județul Suceava, în localitățile Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale cu cantități de apă de 15–30 l/mp, grindină cu diametrul de 1–3 cm, intensificări ale vântului de 40–50 km/h, precum și descărcări electrice.

Meteorologii ANM au prelungit avertizarea cod galben de vijelii pentru județul Suceava, aceasta fiind valabilă până la ora 17:30.

Sunt vizate de alerta ANM mai multe localități din județ, printre care Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Stulpicani, Vama, Moldovița, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Ostra, Brodina, Frumosu, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița, Breaza și Ciocănești. De asemenea, avertizarea se extinde și asupra unor localități din județul Neamț, respectiv Borca, Poiana Teiului și Farcașa.

În aceste zone sunt prognozate averse locale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, însoțite de grindină cu diametrul de 1–2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 40–50 km/h, precum și descărcări electrice.

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări meteo, valabile până pe 1 iulie:

Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și sud-estul Munteniei. Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.

Cod Portocaliu de val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod Portocaliu val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.