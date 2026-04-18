Într-o declarație făcută la Timișoara, liderul social-democrat a atras atenția asupra unor discuții privind posibila vânzare a unor companii strategice ale statului, pe care le consideră esențiale pentru bugetul public.

„Când te gândești să vinzi CEC, RomGaz, TransGaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, Hidroelectrica, toate aceste companii înseamnă, sau sunt companii pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă de fapt să furi toată cămara”, a declarat acesta.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, aceste societăți reprezintă piloni economici care contribuie constant la veniturile statului.

În paralel, liderul PSD a anunțat că partidul va lua o decizie privind direcția politică în urma unui vot intern amplu.

„Asta vor decide colegii mei luni. Nu doar eu. Se votează aproape 5.000 de oameni. Dar pot să vă spun ceva. Trăim o perioadă în care există foarte multă emoție publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România și guvernul nu mai funcționează”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a criticat lipsa de coerență din coaliția de guvernare și conflictele constante dintre parteneri.

„Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă, pe ultima sută de metri”, a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a descris situația politică actuală ca fiind una de blocaj generalizat.

„Cred că în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă și actul de guvernare este unul incoerent. Fie că ești social-democrat, userist, liberal sau faci parte din minorități, nu cred că ești mulțumit astăzi de modul în care funcționează guvernul”, a spus Grindeanu.

În final, liderul PSD a subliniat necesitatea revenirii la investiții și proiecte concrete pentru populație.