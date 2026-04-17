Sorin Grindeanu a făcut aceste declarații vineri, într-o conferință de presă susținută la Sighetu Marmației, unde a transmis că a lansat recent un apel la decență către partenerii politici. Acesta a cerut ca social-democrații să nu mai fie tratați condescendent și să nu mai primească lecții din partea altor formațiuni politice, nici în ceea ce privește comportamentul politic, nici în ceea ce privește modul de guvernare.

Liderul PSD a afirmat că partidul pe care îl conduce este cea mai importantă formațiune din Parlament și deține o pondere de aproximativ 45% în coaliția de guvernare. În acest context, el a reiterat că PSD nu dorește să impună decizii celorlalți parteneri.

„Suntem partidul cel mai important din Parlament, avem 45% pondere în coaliţia de guvernare, noi nu impunem nimic celorlalţi parteneri de guvernare. În urmă cu vreo două săptămâni, înainte de Paşte am făcut un apel la decenţă. Apelul era către ceilalţi parteneri de guvernare, decenţă legată de anumite lecţii pe care încearcă să ni le dea, nu s-au oprit, de bună creştere sau de cum ar trebui să ne comportăm. PSD-ul va decide şi vor decide vreo 5.000 de oameni luni. Pentru noi, nu pentru ceilalţi”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD va lua decizii interne prin votul a aproximativ 5.000 de membri, subliniind că aceste decizii vizează în primul rând partidul, nu ceilalți actori politici.

Sorin Grindeanu a mai transmis că, începând de luni, scena politică din România va intra într-o nouă etapă, care va influența toate partidele importante, inclusiv PSD, PNL, USR și AUR. El a menționat că în acest context ar putea apărea noi alianțe politice sau menținerea actualei coaliții, însă a subliniat că PSD nu își propune să impună nimănui nicio direcție politică.

„Vom avea o nouă realitate de luni încolo, o nouă realitate politică care va fi una nouă, nu doar pentru PSD, ci şi pentru PNL, şi pentru USR, şi pentru AUR chiar, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliţie, poate rămâne aceeaşi coaliţie. Noi nu impunem nimănui absolut nimic. Şi nici nu e dorinţa noastră şi nici nu cred că e decent să facem aceste lucruri”, a mai spus liderul PSD.

În ceea ce privește participarea PSD la guvernare, liderul social-democrat a afirmat că formațiunea a ales responsabilitatea în locul opoziției, deși ar fi putut rămâne în afara coaliției și să își consolideze poziția politică prin criticarea guvernării.

El a explicat că intrarea PSD în actualul parteneriat a fost o decizie asumată și deschisă, însă formațiunea a fost tratată în primele luni ca un „sac de box”, atât de opoziție, cât și de partenerii de guvernare. În opinia sa, această atitudine a creat percepția că PSD ar fi fost responsabil exclusiv pentru guvernările anterioare.

De asemenea, Sorin Grindeanu a amintit că, începând cu anul 2020, România, aflată în procedură de deficit excesiv, a avut mai mulți prim-miniștri proveniți din zona de dreapta, în total patru din partea PNL, în timp ce doar unul a fost din partea stângii politice.

„Era foarte simplu pentru PSD în vara anului trecut să spună, dacă vorbim de fugă, să spună pe noi nu ne interesează să intrăm într-o coaliţie de dreapta, stăm în opoziţie şi creştem în fiecare zi, criticând politicele proaste, specifice partidelor de dreapta. Vă spun eu că până acum în sondaje eram cu trei în faţă. Dar am ales o cale a responsabilităţii. Asta nu înseamnă teamă, din contră înseamnă responsabilitate. Am venit în acest parteneriat onest, deschişi, am fost întâmpinaţi şi în primele două, trei patru luni PSD a fost un fel de sac de box. Şi din partea opoziţiei, dar şi din partea partenerilor de guvernare, ca şi când PSD-ul a guvernat în ultimii ani singuri. Eu vă aduc aminte că de când a intrat România în procedură de deficit excesiv, adică din 2020, am avut patru prim-miniştri de dreapta PNL, unul singur de stânga”, a conchis Grindeanu.

De asemenea, social-democratul a declarat că social-democrații iau în calcul inclusiv varianta trecerii în opoziție, după ce mai mulți vorbitori din partid ar fi considerat această opțiune ca fiind cea mai potrivită direcție pentru formațiune.

„Să știți că astăzi, până am plecat din sală, aproape toți vorbitorii au spus că este calea cea mai potrivită: ca PSD să intre în această zonă”, a spus acesta.

Acesta l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, susținând că nu a ținut cont de opiniile și propunerile PSD în cadrul coaliției de guvernare. El a afirmat că actualul prim-ministru a ajuns în funcție cu sprijinul voturilor PSD și că, în acest context, ar fi fost firesc să existe o mai mare deschidere față de toate formațiunile din coaliție, lucru care, în opinia sa, nu s-a întâmplat.

„Ai ajuns premier cu voturile PSD. Nu ajungeai premier doar dacă erai președintele PNL-ului, care a luat 14%. Și atunci, este decent să ții cont de toată lumea din această coaliție, ceea ce nu s-a întâmplat”, a precizat Grindeanu.

În opinia lui Grindeanu, Ilie Bolojan nu a înţeles că este premierul unei coaliţii, o coaliţie din care face parte şi PSD.

„Personal am o relaţie de respect reciproc cu Ilie Bolojan, ne ştim de mulţi ani. L-am ajutat cât am fost la ministerul Transporturilor pe diverse proiecte pe care le-a avut la Consiliul Judeţean Bihor. Şi am făcut-o cât de poate de onest. Şi ce să vezi, PSD are 45% din această coaliţie! Nu eşti doar premierul unei bucăţi. Ai ajuns premier cu voturile PSD. Aproape jumătate. Nu ajungeai premier doar dacă erai preşedintele PNL care a luat 14%. Şi atunci decent este să ţii cont de toată lumea din această coaliţie. Ceea ce nu s-a întâmplat”, a spus el.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua conducerea Guvernului în cazul unei eventuale demisii a premierului Ilie Bolojan și al unei nominalizări din partea lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a declarat că PSD, ca cel mai mare partid din Parlament, nu susține formarea unor guverne minoritare.

El a adăugat că, în situația în care ar fi identificată o formulă politică ce răspunde cerințelor PSD și conduce la o astfel de soluție, partidul este pregătit să își asume guvernarea și poziția de premier.

„PSD este cel mai mare partid din Parlament în acest moment. Îmi doresc să rămână o coaliție proeuropeană. Am spus în repetate rânduri că PSD nu își dorește să facă o majoritate cu partide antieuropene și nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluția care se va degaja va fi una care să îndeplinească cerințele PSD și care va duce inclusiv la o soluție de acest tip, evident că PSD este pregătit să preia guvernarea, prima poziție. Nu suntem singuri. PSD-ul are în acest moment, în Parlament, un DRT cu tot cu risc distribuit. Este undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc? Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment, fără PSD și fără AUR. Ori faci o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care se includă AUE.Altcumva, pe calcule, să spunem, din acestea aritmetice, nu-ți iese o majoritate în Parlament.Poate există o majoritate și fără PSD, așa cum am spus mai devreme.Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalți poate își doresc”, a precizat liderul PSD.

În același timp, Grindeanu a declarat că social-democrații nu au o istorie politică comună cu Nicușor Dan, acesta fiind în trecut un adversar politic al partidului, însă a subliniat că șeful statului pare să își fi înțeles corect rolul constituțional de mediator.

Grindeanu a amintit că Nicușor Dan a candidat în trecut împotriva PSD la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, fiind învins în 2016 de Gabriela Firea, iar ulterior, în 2020, l-a învins pe același contracandidat. De asemenea, a precizat că șeful statului nu a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale și că nu există o istorie politică comună între acesta și social-democrați.

Liderul PSD a afirmat că, deși nu există un parcurs politic comun, apreciază faptul că Nicușor Dan pare să fi înțeles rolul său constituțional de mediator, conform declarațiilor și aparițiilor publice recente.

„Cred că preşedintele Nicuşor Dan, din ce am văzut până acum, şi-a înţeles foarte bine postura, poziţia constituţională, aceea de a fi un mediator. Preşedintele Nicuşor Dan a fost un adversar politic al PSD-ului, fie că a candidat la alegerile locale, la Primărie, în 2016, de exemplu, a fost învins de Gabi Firea. În 2020 a învins-o domnia sa pe Gabi Firea. Nu a fost candidatul nostru la alegerile prezidenţiale. Nu avem o istorie politică comună cu preşedintele Nicuşor Dan, dar asta nu înseamnă că nu văd că a înţeles foarte bine şi a exprimat acest lucru tot ieri, din ce am văzut în ştiri, şi-a înţeles foarte bine rolul constituţional, acela de a fi mediator”, a declarat Sorin Grindeanu.

În același timp, Sorin Grindeanu a subliniat că șeful statului nu trebuie să favorizeze niciun partid politic, întrucât acest lucru ar contraveni rolului său constituțional. El a adăugat că implicarea în sprijinirea unei formațiuni politice ar reprezenta o încălcare a legii.