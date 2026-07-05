Tot mai puțini români aleg să călătorească cu trenul. INS raportează o scădere de 8,8% a numărului de pasageri în primul trimestru din 2026

Numărul persoanelor care au călătorit cu trenul în România a scăzut în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Statisticile arată că transportul feroviar de pasageri a înregistrat un recul de 8,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform INS, în primele trei luni din 2026 au călătorit cu trenul 14,679 milioane de pasageri. Totodată, parcursul pasagerilor s-a redus cu 9,3% față de primul trimestru din 2025.

Din numărul total al pasagerilor transportați, 14,625 milioane au călătorit pe rute interne, în timp ce aproximativ 54.000 de persoane au utilizat transportul feroviar internațional.

În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul total al mărfurilor transportate a scăzut cu 0,7% față de primul trimestru al anului precedent, pe fondul evoluției negative a transportului intern. În total, au fost transportate 8,973 milioane de tone de mărfuri, dintre care 78,3% au reprezentat transport național.

În schimb, parcursul tarifar al mărfurilor a crescut cu 2,3%, cea mai importantă contribuție fiind înregistrată de transportul internațional, care a consemnat un avans de 16,4%.

Cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost deținute de categoria cocs și produse rafinate din petrol, cu 26,2%, urmată de categoria cărbune și lignit, precum și țiței și gaze naturale, cu 18,7%.

În ceea ce privește parcursul mărfurilor, categoria cocs și produse rafinate din petrol a reprezentat 37% din total, în timp ce mărfurile neidentificabile au avut o pondere de 11,2%. Această categorie include mărfuri care, din diverse motive, nu pot fi identificate și, în consecință, nu pot fi încadrate în grupele statistice existente.

Datele INS evidențiază și o serie de evoluții pozitive ale indicatorilor tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule feroviare. Astfel, viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 35,3%, numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a avansat cu 33,3%, iar parcursul locomotivelor a înregistrat o creștere de 17,3%.

De asemenea, timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă a crescut cu 14,9%, parcursul automotoarelor a avansat cu 8,1%, iar parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri a crescut cu 3%. Totodată, greutatea medie brută a vagoanelor de marfă a urcat cu 1,8%, iar viteza medie comercială a trenurilor de pasageri a crescut cu 1,3%.

Pe de altă parte, au fost înregistrate și evoluții negative. Numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR a scăzut cu 12,4%, parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă s-a redus cu 3,1%, iar parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate pentru transportul de mărfuri și încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă au înregistrat scăderi de 0,7%.