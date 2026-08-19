Probleme reclamate de prosumatori în proiectul de finanțare a bateriilor de stocare: APCE acuză statul că pregătește un program cu reguli discriminatorii

Programul prin care statul vrea să sprijine achiziția bateriilor de stocare pentru prosumatori este deja contestat de organizațiile din domeniu. APCE reclamă mai multe prevederi din proiectul de ghid, despre care susține că pot genera discriminări și investiții prost dimensionate.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) critică proiectul Ghidului de finanțare pentru bateriile de stocare, publicat marți, 18 august, în transparență de Ministerul Mediului. Organizația susține că documentul conține cel puțin șapte probleme care ar trebui corectate înainte de lansarea programului, de la excluderea prosumatorilor care dețin deja baterii până la criteriile tehnice și modul de punctare a proiectelor.

Programul pregătit de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator și prevede o finanțare de până la 15.000 de lei, în limita a 75% din valoarea totală a proiectului. Sistemul de stocare trebuie să aibă o capacitate de minimum 12 kWh, iar standardul de cost maxim eligibil este de 1.250 de lei/kWh, TVA inclusă.

APCE avertizează însă că forma actuală a ghidului poate produce discriminări, investiții prost dimensionate și finanțarea unor echipamente cu performanțe discutabile din bani publici.

Prima critică vizează condiția prin care devin neeligibile persoanele care au deja instalat un sistem de stocare. APCE consideră că această regulă îi dezavantajează pe prosumatorii care și-au cumpărat baterii din fonduri proprii și le-au înscris în certificatul de racordare. Potrivit organizației, acești cetățeni sunt practic penalizați pentru că au investit din banii proprii și și-au înregistrat bateria într-un nou certificat de racordare.

Asociația propune ca finanțarea să poată fi acordată pentru capacitatea suplimentară de stocare, chiar și în cazul prosumatorilor care dețin deja o baterie.

O altă problemă identificată de APCE este lipsa unei corelații tehnice obligatorii între puterea sistemului fotovoltaic și capacitatea bateriei. Organizația susține că actualul mecanism de punctare ar putea încuraja instalarea unor baterii supradimensionate doar pentru obținerea unui punctaj mai mare.

Potrivit APCE, bateria trebuie dimensionată în funcție de producția fotovoltaică și de cantitatea de energie disponibilă efectiv pentru stocare. În caz contrar, există riscul ca statul să finanțeze capacități de stocare care vor fi utilizate foarte puțin.

Proiectul de ghid stabilește mai multe cerințe tehnice minime pentru sistemele eligibile. Capacitatea de stocare trebuie să fie de cel puțin 12 kWh, iar echipamentele trebuie să utilizeze tehnologii Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion sau o tehnologie echivalentă fără plumb. De asemenea, bateria trebuie să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să asigure cel puțin 3.000 de cicluri. Bateriile pe bază de plumb-acid sunt excluse, indiferent de tehnologia constructivă utilizată.

Și pragul de 3.000 de cicluri este contestat de APCE. Asociația consideră că această cerință este prea redusă pentru bateriile moderne LiFePO4 și solicită creșterea ei la cel puțin 6.000 de cicluri. Totodată, organizația cere definirea clară a condițiilor tehnice în care numărul de cicluri este măsurat, pentru ca performanțele bateriilor să poată fi comparate corect.

APCE critică și modul în care este punctată puterea instalației fotovoltaice. Ghidul acordă punctaj progresiv pentru puterea sistemului, până la pragul de 20 kW, însă asociația susține că instalațiile rezidențiale obișnuite au, în general, o putere semnificativ mai mică. Potrivit estimărilor organizației, doar aproximativ 3% dintre prosumatorii casnici ar putea obține punctajul maxim la acest criteriu.

Conform proiectului publicat în transparență, fiecare proiect poate obține maximum 100 de puncte. Evaluarea ține cont de trei elemente: contribuția proprie a beneficiarului, capacitatea bateriei și puterea sistemului fotovoltaic. Contribuția proprie poate aduce maximum 40 de puncte, capacitatea sistemului de stocare alte 40 de puncte, iar puterea instalată a panourilor fotovoltaice poate aduce maximum 20 de puncte.

APCE consideră că aceste criterii trebuie revizuite înainte de lansarea programului, astfel încât finanțarea publică să fie acordată unor sisteme dimensionate corect, performante și adaptate nevoilor reale ale prosumatorilor.

APCE critică și prevederea potrivit căreia beneficiarii trebuie să permită unor „persoane autorizate” accesul la date privind energia stocată, descărcată, produsă și livrată în rețea. Organizația susține că ghidul nu precizează suficient cine sunt aceste persoane, ce tip de informații pot accesa, prin ce mijloace și pentru cât timp.

APCE precizează că nu contestă dreptul AFM de a verifica investițiile finanțate, însă consideră că accesul la datele energetice ale unei gospodării trebuie să fie clar și limitat la informațiile necesare pentru monitorizarea programului. Asociația cere ca prevederea să fie detaliată inclusiv din perspectiva regulilor privind protecția datelor.

Potrivit proiectului de ghid, AFM va monitoriza investiția timp de un an de la emiterea certificatului de racordare actualizat. În această perioadă, beneficiarul trebuie să mențină sistemul de stocare în funcțiune și să permită efectuarea verificărilor prevăzute în cadrul programului.

O altă problemă semnalată de APCE se referă la posibilitatea ca bateria finanțată din bani publici să fie utilizată pentru achiziționarea energiei din rețea în momentele în care aceasta este mai ieftină, pentru ca energia să fie ulterior consumată sau livrată în rețea. Asociația consideră că un astfel de mecanism ar îndepărta programul de scopul său principal.

În opinia APCE, bateriile finanțate prin program ar trebui utilizate în primul rând pentru stocarea energiei regenerabile produse de sistemele fotovoltaice, nu pentru realizarea de operațiuni bazate pe diferențele de preț ale energiei în diferite momente ale zilei. Organizația solicită, prin urmare, introducerea unor reguli tehnice mai clare, care să stabilească ce tip de energie trebuie stocată și prin ce mecanisme poate fi verificată respectarea acestei condiții.

Ultima problemă semnalată de APCE vizează gospodăriile care utilizează panouri fotovoltaice și baterii de stocare, dar nu sunt racordate la rețeaua națională de energie. Acestea nu au calitatea de prosumator și nu dețin un certificat de racordare, motiv pentru care nu pot accesa finanțarea prevăzută în program.

APCE consideră că excluderea acestor gospodării este dificil de justificat în raport cu obiectivele programului. Dacă scopul finanțării este stocarea energiei regenerabile și reducerea emisiilor de CO₂, asociația susține că AFM ar trebui să explice de ce o baterie instalată într-o gospodărie conectată la rețea poate fi finanțată, în timp ce un sistem similar utilizat de o gospodărie autonomă energetic nu este eligibil.

Proiectul Ghidului de finanțare se află în prezent în transparență publică, ceea ce înseamnă că prevederile contestate de APCE pot fi modificate înainte de adoptarea formei finale a documentului și de lansarea programului.

Ghidul este disponibil AICI.