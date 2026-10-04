Un protest de amploare este anunțat duminică în București. Ce nemulțumiri au adunat peste 70 de ONG-uri

Peste 70 de organizații neguvernamentale și iubitori de animale din mai multe regiuni ale țării se vor reuni, duminică, la București, pentru un protest față de modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, a animalelor de fermă și a celor sălbatice.

Acțiunea este organizată de Federația Împreună pentru Animale, alături de peste 70 de ONG-uri din România. Protestatarii spun că vor să atragă atenția asupra mai multor probleme legate de protecția și gestionarea animalelor, dar și asupra modului în care sunt aplicate măsurile existente.

Data protestului coincide cu Ziua Internațională a Animalelor, marcată pe 4 octombrie. Organizatorii susțin că alegerea acestei zile are legătură directă cu tematica manifestației și cu mesajele pe care participanții intenționează să le transmită autorităților.

Potrivit unui comunicat transmis de Federația Împreună pentru Animale, la protest sunt așteptați participanți din mai multe orașe ale țării, printre care Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Suceava.

Organizatorii atrag atenția în special asupra modului în care sunt gestionate animalele fără stăpân. În mesajul transmis public, aceștia susțin că problema câinilor fără stăpân continuă să fie una importantă la nivel național și critică lipsa unui program național de sterilizare.

„Oameni din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și din alte orașe ale țării vin la București pentru a atrage atenția autorităților că, deși animalele nu pot vorbi, există oameni care le reprezintă și le apără drepturile. România se află la coada clasamentului european în privința gestionării câinilor fără stăpân. Nu are o legislație specifică pentru gestionarea situației pisicilor, caii sunt exploatați uneori până la moarte, unele găini ouătoare sunt ținute în condiții primitive, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în fața barbariei oamenilor”, se arată în comunicat.

Un alt punct semnalat de reprezentanții Federației Împreună pentru Animale îl reprezintă statutul animalelor de companie și modul în care sunt tratate cazurile de cruzime. Potrivit organizatorilor, legislația și practicile din România nu oferă animalelor același statut pe care aceștia spun că îl au în alte state europene.

„Statul român continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere, fără să aibă un program național de sterilizare. Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați, iar problema rămâne endemică la nivel național. În timp ce, în Europa, animalele de companie sunt recunoscute ca membri ai familiei, în România acestea sunt considerate încă bunuri, iar cazurile de cruzime, în loc să scadă, se înmulțesc. Pentru animalele care nu pot vorbi, oamenii au ales să o facă”, mai transmit organizatorii.

Protestul va începe la ora 14:00, când participanții se vor aduna în fața Teatrului Național București. De la ora 15:00 este programată plecarea în marș către Piața Victoriei, unde manifestanții urmează să continue protestul.

Organizatorii au anunțat că manifestația din fața Guvernului României este programată să se desfășoare până în jurul orei 19:30-20:00. Protestul este organizat de Federația Împreună pentru Animale împreună cu peste 70 de ONG-uri din întreaga țară.

Participarea este anunțată ca venind din mai multe zone ale României, reprezentanții organizațiilor urmând să transmită la București mesajele referitoare la gestionarea animalelor cu și fără stăpân, la situația animalelor de fermă și la protecția animalelor sălbatice.

Protestatarii își concentrează astfel mesajele asupra modului în care autoritățile gestionează aceste situații și asupra măsurilor pe care le consideră necesare pentru animalele aflate în situații vulnerabile.