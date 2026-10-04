Un nou semn de întrebare privind pensiile. Ce se întâmplă cu sporurile de dinainte de 2001

O nouă chestiune privind recalcularea pensiilor a ajuns în atenția Înaltei Curți de Casație și Justiție. De această dată, sunt vizate veniturile și sporurile obținute de pensionari înainte de 1 aprilie 2001, pentru care au fost achitate contribuții sociale, dar care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei.

Problema ridicată în dosar privește situația pensionarilor care aveau deja în dosarul de pensie documente ce atestau anumite venituri, însă acestea nu au fost luate în calcul la momentul stabilirii drepturilor. Ulterior, a intrat în vigoare noua legislație privind sistemul public de pensii, iar diferența dintre procedura de recalculare și cea de revizuire a devenit relevantă.

ÎCCJ trebuie să stabilească dacă existența noii proceduri de recalculare împiedică sau nu corectarea, prin revizuire, a unei pensii stabilite anterior. Sesizarea a fost înregistrată la Înalta Curte la 17 septembrie 2026, sub numărul 1716/1/2026, și are ca obiect interpretarea unor prevederi din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, transmite B1TV.

Noua Lege a pensiilor permite, în anumite condiții, valorificarea unor venituri pentru care au fost plătite contribuții, dar care nu erau întotdeauna luate în calcul potrivit regulilor aplicabile anterior.

Printre veniturile care pot fi avute în vedere se numără sporurile nepermanente, primele, premiile, al 13-lea salariu, plata orelor suplimentare și veniturile obținute în acord global, potrivit explicațiilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice.

Sesizarea aflată acum la ÎCCJ vizează veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, achitate din fondul de salarii și pentru care, potrivit prevederilor legale, era datorată contribuția de asigurări sociale. Pentru valorificarea lor este necesar ca aceste venituri să fie dovedite prin documentele cerute de lege.

Situația poate fi exemplificată prin cazul unui pensionar care a lucrat înainte de anul 2001 și care, pe lângă salariul de bază, a primit într-o anumită perioadă prime, bani pentru ore suplimentare sau alte sporuri. Pentru respectivele sume au fost datorate contribuții sociale, iar pensionarul deține documente care le atestă.

În situația analizată de ÎCCJ, documentele care atestă veniturile se aflau deja în dosarul de pensie, însă sumele respective nu au fost valorificate atunci când pensia a fost calculată potrivit legislației anterioare.

De aici rezultă întrebarea juridică principală: poate fi considerat faptul că veniturile nu au fost valorificate drept o situație care trebuie soluționată prin revizuirea pensiei sau trebuie folosită exclusiv procedura de recalculare introdusă de noua Lege a pensiilor?

Data de 1 aprilie 2001 are o importanță deosebită în această materie. Pentru perioadele anterioare acestei date, noua lege permite utilizarea, la calcularea punctajului, a venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, dacă pentru acesta era datorată contribuția la asigurările sociale.

Veniturile trebuie dovedite, de regulă, prin adeverințe întocmite pe baza statelor de plată. Acestea pot fi eliberate de fostul angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator autorizat, potrivit regulilor aplicabile.

Pentru veniturile realizate după aprilie 2001, situația este diferită. Potrivit informațiilor prezentate de CNPP, datele privind aceste venituri se regăsesc în bazele electronice, ceea ce înseamnă că pensionarii nu trebuie să prezinte aceleași tipuri de documente justificative pentru veniturile nepermanente.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, adeverințele rămân importante, deoarece acestea pot constitui documentele prin care sunt dovedite veniturile realizate și contribuțiile datorate.

Legea nr. 360/2023, prin articolul 155, a introdus o procedură de recalculare care permite, în anumite condiții, valorificarea sporurilor și a altor venituri nepermanente, precum și a veniturilor lunare brute sau nete obținute înainte de 1 aprilie 2001.

Condiția este ca pentru respectivele venituri să fi fost datorată contribuția de asigurări sociale și ca ele să nu fi fost valorificate anterior la calcularea pensiei. Tocmai raportul dintre această procedură și posibilitatea revizuirii unor pensii stabilite sub legislația anterioară reprezintă problema care a ajuns în fața ÎCCJ.

Unele dintre pensiile vizate au fost stabilite potrivit Legii nr. 263/2010. În asemenea situații, pensionarii puteau avea deja în dosar adeverințe care atestau veniturile ce nu fuseseră valorificate.

Vechea legislație prevedea posibilitatea revizuirii pensiei atunci când, după stabilirea sau plata acesteia, erau constatate diferențe între sumele acordate și cele care erau legal cuvenite. Modificarea putea fi realizată din oficiu de casa de pensii sau la solicitarea pensionarului.

Astfel, diferența dintre cele două proceduri devine esențială pentru speța aflată pe rolul ÎCCJ. Recalcularea presupune refacerea calculului pensiei potrivit condițiilor stabilite de legislația aplicabilă, inclusiv prin valorificarea anumitor venituri sau documente care nu fuseseră luate în considerare anterior.

Revizuirea are o altă logică juridică și intervine atunci când se constată o diferență între drepturile de pensie stabilite sau plătite și cele care erau legal datorate. În speța sesizată Înaltei Curți, problema este dacă nevalorificarea unor venituri deja dovedite prin documente aflate la dosar poate fi corectată prin această procedură.

ÎCCJ nu a stabilit, până la acest moment, că pensionarii aflați într-o asemenea situație vor primi automat sume suplimentare. Dosarul este o sesizare prealabilă în materia asigurărilor sociale, având ca obiect recalcularea pensiei, iar la momentul verificării nu era publicată o soluție în această cauză.

Judecătorii trebuie să lămurească dacă procedura de recalculare prevăzută de articolul 155 din Legea nr. 360/2023 împiedică revizuirea unor pensii stabilite în baza Legii nr. 263/2010.

În discuție sunt situațiile în care veniturile au fost realizate înainte de 1 aprilie 2001, sunt dovedite prin adeverințe care se aflau deja în dosarul de pensie și, cu toate acestea, nu au fost valorificate la stabilirea drepturilor.

Până la pronunțarea unei soluții, problema rămâne una de interpretare a legislației. Prin urmare, dosarul nu stabilește deocamdată o regulă nouă aplicabilă tuturor pensionarilor aflați în această situație.

Problema poate prezenta interes pentru pensionarii care au realizat venituri înainte de 1 aprilie 2001, pentru care au fost datorate contribuții sociale, care pot fi dovedite prin documente valabile și care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei.

CNPP precizează că veniturile nepermanente obținute înainte de aprilie 2001 pot fi dovedite prin adeverințe. După 1 septembrie 2024, documentele pot fi depuse în continuare la dosarul de pensie, fără un termen-limită pentru prezentarea lor.

Potrivit explicațiilor CNPP, drepturile rezultate din documentele depuse ulterior sunt acordate începând cu luna următoare celei în care acestea au fost prezentate. Situația analizată de ÎCCJ este însă mai precisă, deoarece privește inclusiv cazurile în care adeverințele existau deja în dosarul de pensie, dar veniturile înscrise în ele nu au fost valorificate.

Soluția care va fi pronunțată de Înalta Curte va lămuri modul în care trebuie tratată această situație din perspectiva raportului dintre recalcularea prevăzută de noua legislație și revizuirea pensiilor stabilite potrivit reglementărilor anterioare.