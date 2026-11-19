Talonul de pensie poate fi utilizat pentru a demonstra că au dreptul la reduceri de transport. Schimbarea este prevăzută într-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților pe 18 noiembrie. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2028.

Până atunci, documentul va avea și un rol informativ mai clar. Pensionarii care primesc banii pe card în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița au început să primească noile taloane mov. Distribuirea este realizată treptat de Casa Națională de Pensii Publice, odată cu plata pensiilor din luna noiembrie.

Noul format oferă mai multe informații despre modul în care a fost calculată suma virată în cont. Pe talon sunt menționate valoarea pensiei, eventualele diferențe achitate în luna respectivă și reținerile aplicate. Documentul include și un cod QR, care ar urma să permită verificarea electronică a drepturilor de transport.

Data prevăzută pentru aplicarea noilor reguli este 1 ianuarie 2028. Aceasta apare în proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților pe 18 noiembrie. Pentru ca măsura să devină aplicabilă, actul normativ mai trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

După intrarea în vigoare a legii, pensionarii vor putea prezenta talonul de pensie atunci când solicită un bilet de transport cu reducere. Angajatul de la ghișeu va putea scana codul QR înscris pe document. Sistemul va permite verificarea dreptului la facilitate și a numărului de călătorii disponibile.

Astfel, talonul ar urma să înlocuiască documentul separat folosit în prezent pentru dovedirea dreptului la călătorii reduse. Verificarea electronică va permite identificarea mai rapidă a beneficiarilor și va reduce riscul utilizării nejustificate a facilităților de transport. Până la 1 ianuarie 2028, rămân valabile documentele de călătorie utilizate potrivit regulilor actuale.

Cuponul de pensie este documentul informativ prin care beneficiarii pot verifica drepturile bănești stabilite și sumele primite. Acesta nu are rolul unui document de plată. El oferă detalii despre pensia virată, precum și despre eventualele modificări ale sumelor acordate.

Pe talon sunt înscrise cuantumul pensiei și alte informații legate de plata drepturilor. Pot apărea diferențe rezultate din recalculări, indexări, sume suplimentare sau rețineri. Documentul permite astfel verificarea modului în care a fost stabilită suma primită în luna respectivă.

În prezent, cupoanele de pensie sunt diferențiate prin culori. Fiecare variantă corespunde unui anumit tip de plată sau unei categorii de drepturi bănești. Printre acestea se numără taloanele roșii, mov, gri, verzi și portocalii.

Cuponul roșu este utilizat de pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei Române. Plata este efectuată de factorul poștal, direct la domiciliul beneficiarului.

Această modalitate este aleasă de aproximativ 2,1 milioane de pensionari din România. Aceștia primesc banii prin intermediul poștașului, fără ca pensia să fie virată într-un cont bancar.

Cuponul roșu însoțește plata pensiei și oferă informații despre drepturile bănești ale beneficiarului. Documentul permite verificarea sumelor acordate și a eventualelor modificări intervenite în plata lunară.

Cuponul mov este destinat persoanelor care primesc pensia prin transfer bancar. Suma este virată direct în contul beneficiarului de către casa de pensii.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari folosesc această variantă de plată. Pentru ei, talonul oferă informații despre valoarea pensiei și despre eventualele diferențe sau rețineri înregistrate în luna respectivă.

Noile taloane mov distribuite în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița includ și un cod QR. Acesta este elementul care ar urma să permită verificarea electronică a dreptului la reducerile de transport, după aplicarea noilor prevederi legislative.

Cuponul gri poate indica faptul că pensionarul primește, într-o anumită lună, mai mulți bani decât valoarea obișnuită a pensiei. Diferența poate proveni din plata unor restanțe sau din alte drepturi bănești acordate suplimentar.

Există mai multe situații care pot determina apariția unor asemenea sume. Una dintre ele este recalcularea pensiei, după emiterea unei noi decizii referitoare la punctaj sau la contribuțiile beneficiarului.

Alte situații sunt trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă, aplicarea unor modificări legislative care majorează cuantumul pensiei sau corectarea unor erori administrative. De asemenea, pot fi achitate sume care nu au fost plătite la termen.

Prin urmare, o sumă mai mare înscrisă pe cuponul gri nu înseamnă automat că pensia lunară a crescut definitiv. Diferența poate reprezenta doar plata unor drepturi restante sau a unor sume suplimentare aferente lunii respective.

Cuponul verde este folosit pentru plata anumitor indemnizații stabilite prin legislație specială. Aceste drepturi financiare sunt acordate unor categorii de beneficiari care beneficiază de prevederi distincte față de sistemul obișnuit de pensii.

Printre persoanele care pot primi astfel de indemnizații se numără veteranii de război, persoanele persecutate politic și revoluționarii. În această categorie intră și creatorii sau alte categorii de beneficiari menționate în legile speciale.

Indemnizațiile respective pot fi acordate suplimentar față de pensia obținută din sistemul public. Cuponul verde oferă informații despre aceste drepturi și despre sumele plătite beneficiarilor.

Cuponul portocaliu este asociat drepturilor de pensie ale persoanelor care au lucrat în fostele Cooperative Agricole de Producție (C.A.P.). Această categorie de beneficiari are un regim specific, deoarece perioadele lucrate în fostele cooperative nu sunt tratate întotdeauna la fel ca vechimea obișnuită în muncă.

Foștii membri ai CAP pot beneficia de drepturi de pensie pentru agricultori, indemnizații sociale sau alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare. Talonul portocaliu este utilizat pentru evidențierea acestor drepturi bănești și a sumelor acordate, potrivit newsweek.ro,