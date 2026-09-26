Când primesc pensionarii banii în octombrie. Calendarul plăților pe card și prin poștaș

Pensionarii din România își vor primi pensiile aferente lunii octombrie 2026 potrivit calendarului oficial de plată stabilit de Casa Națională de Pensii Publice. Ca în fiecare lună, banii vor fi distribuiți prin două modalități distincte, respectiv prin intermediul Poștei Române și direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor. Datele de plată diferă în funcție de modalitatea aleasă pentru primirea pensiei, iar pensionarii trebuie să țină cont de calendarul aferent lunii octombrie.

Pentru pensionarii care primesc banii prin virament bancar, plata este programată pentru zilele de 12 și 13 octombrie. Data de 12 octombrie 2026 este într-o zi de luni, astfel că plata nu este afectată de zilele libere de la sfârșitul săptămânii.

Pensiile intră pe cardul pensionarilor după un program stabilit. În mod obișnuit, plata este efectuată în data de 12 a fiecărei luni, iar atunci când această dată cade sâmbătă sau duminică, viramentul este făcut mai devreme, în cursul zilei de vineri.

În octombrie, pensionarii care au optat pentru viramentul bancar își vor primi banii în datele de 12 și 13 octombrie. Pentru că 12 octombrie este luni, nu sunt necesare modificări ale calendarului din cauza weekendului.

Ora la care suma devine disponibilă în cont poate să difere de la o bancă la alta. La CEC Bank, procesul de virare începe, de regulă, în jurul orei 9:00 și se încheie până la ora 10:00.

În cazul clienților ING Bank, primele sume sunt programate să intre pe card începând cu ora 10:00, iar procesarea este finalizată, de regulă, până la ora 12:00. Astfel, momentul la care pensionarul poate vedea banii în cont depinde de banca la care are deschis contul.

Data de 12 octombrie pică într-o zi de luni, așa că nu sunt probleme cu livrarea pensiei pe card. Pensionarii care primesc banii prin intermediul băncilor trebuie să țină cont de faptul că procesarea nu are loc la aceeași oră pentru toate instituțiile bancare.

Pensiile intră luni, 12 octombrie, pe card, în funcție de bancă și de localitatea unde domiciliază pensionarul. Prima bancă menționată pentru virarea banilor este CEC Bank, cu procesarea până la ora 10:00, urmată de ING Bank, unde virarea este indicată cel târziu până la ora 12:00.

Restul băncilor virează pensia pentru luna octombrie după ora 14:00, procesarea putând continua până spre ora 19:00. Intervalul efectiv în care banii devin disponibili poate varia în funcție de banca utilizată de fiecare beneficiar.

Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române, distribuirea pensiilor se face într-un interval diferit față de plata pe card. În cazul pensiilor trimise prin poștă, este vorba despre aproximativ 2.000.000 de beneficiari.

Poșta Română încasează 1.000.000 de euro în fiecare lună drept taxă pentru trimiterea pensiilor. Pentru luna octombrie, distribuirea pensiilor prin intermediul factorilor poștali este programată în perioada 1-15 octombrie. Prima zi a lunii octombrie nu este afectată de weekend sau de o zi de sărbătoare, astfel că distribuirea pensiilor prin poștă poate începe de la 1 octombrie.

În cazul în care poștașul nu găsește pensionarul acasă, pensia se întoarce la oficiul poștal. Pensionarul are la dispoziție două zile pentru a merge la oficiul poștal și pentru a ridica pensia. În situația în care suma nu este ridicată în acest interval, pensia este returnată la Casa Județeană de Pensii. Ulterior, recuperarea banilor presupune parcurgerea unei proceduri mai greoaie pentru pensionarul care nu a reușit să își primească pensia prin intermediul poștașului.