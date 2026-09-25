România a primit primele obuziere K9 din Coreea de Sud. Restul de 36 vor fi produse la fabrica de la Petrești

România a primit prima tranșă de obuziere autopropulsate K9 comandate din Coreea de Sud, alături de vehicule K10 pentru reaprovizionarea cu muniție și vehicule K12 destinate operațiunilor de recuperare. Livrarea a avut loc mai devreme decât prevedea calendarul inițial, care indica începutul anului 2027 pentru primele sisteme.

Programul are la bază contractul încheiat la 9 iulie 2024 între România și Hanwha Aerospace, cu o valoare estimată la aproximativ un miliard de dolari. Acordul prevede achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9 și 36 de vehicule K10, alături de echipamente auxiliare și 18.000 de proiectile de calibrul 155 mm.

Prima tranșă expediată din Coreea de Sud cuprinde 18 obuziere K9 și 12 vehicule K10. Acestea au fost produse în Coreea de Sud și trimise înaintea termenului stabilit inițial pentru verificări și evaluări.

Vehiculele K10 sunt destinate transportului muniției și alimentării obuzierelor pe teren. În cadrul livrării au ajuns și vehicule K12, care pot fi folosite pentru recuperarea vehiculelor militare.

K9 este un sistem de artilerie autopropulsat pe șenile, echipat cu un tun de 155 mm și o țeavă de 52 de calibre, cu o lungime de aproximativ opt metri. Unul dintre avantajele platformei este capacitatea de a părăsi rapid poziția după deschiderea focului, reducând astfel perioada în care sistemul rămâne expus.

Prin această achiziție, România devine al zecelea stat care utilizează K9 și al șaselea aliat NATO care introduce acest model în dotare. Celelalte state membre NATO care folosesc sistemul sunt Turcia, Polonia, Norvegia, Finlanda și Estonia.

Cea mai mare parte a comenzii urmează să fie realizată în România. Hanwha Aerospace intenționează să asambleze la Petrești, în județul Dâmbovița, 36 dintre cele 54 de obuziere K9 și 24 dintre cele 36 de vehicule K10.

Primele unități au fost construite în Coreea de Sud, în timp ce producția următoarelor tranșe va fi mutată la noua facilitate din România.

Construcția fabricii de la Petrești a început în februarie 2026. Proiectul ocupă aproximativ 181.000 de metri pătrați și include spații de asamblare, zone pentru inspecții și teste și laboratoare de cercetare și dezvoltare.

Fabrica va avea și un traseu de probă cu o lungime de aproximativ 1,75 kilometri.

Planurile companiei sud-coreene nu se limitează la asamblarea sistemelor comandate de România. Hanwha Aerospace estimează că firmele românești ar putea furniza aproximativ 80% din contribuția necesară producției locale.

Compania a anunțat investiții de 1,3 miliarde de euro și transfer tehnologic către industria românească de apărare.

Facilitatea de la Petrești ar putea fi extinsă ulterior și pentru alte categorii de echipamente militare. Planurile prezentate includ posibilitatea producerii unor vehicule de luptă ale infanteriei, a unor sisteme cu rază mare de acțiune și a unor platforme terestre fără pilot.