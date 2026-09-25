Rusia preia activele unor companii franceze. Franța denunță un „act ostil” și cere anularea măsurii

Rusia a preluat controlul asupra unor active deținute de Auchan, Leroy Merlin și Nestle, aflate pe teritoriul rus, după un decret emis de Vladimir Putin. Măsura, justificată de Moscova prin sancțiunile occidentale și sprijinul pentru Ucraina, a fost denunțată vineri de Franța, care cere anularea transferurilor.

Ministrul Economiei din Franța, Roland Lescure, a denunțat preluarea de către Moscova a controlului asupra activelor unor companii franceze care sunt încă prezente în Rusia, precum Auchan și fostul Leroy Merlin, calificând măsura drept un act ostil la adresa Franței.

Autoritățile ruse au plasat săptămâna trecută sub „administrare temporară” activele din Rusia ale filialei rusești Auchan și ale fostului Leroy Merlin, precum și pe cele ale companiei elvețiene Nestle. Moscova a justificat decizia prin apartenența acestor companii la țări considerate „neprietenoase”, care susțin Ucraina.

Lescure a declarat, într-o intervenție la postul de televiziune France 2, că preluările reprezintă un act ostil atât la adresa Franței, cât și a companiilor franceze care nu activează în sectoare vizate de sancțiuni. Oficialul francez și-a exprimat dorința ca aceste măsuri să fie anulate. El a precizat că deciziile Moscovei nu vor împiedica Franța să continue să exercite presiuni asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina. Lescure a descris acțiunile autorităților ruse drept o formă de „șantaj economic”.

La scurt timp după anunțul făcut săptămâna trecută de autoritățile ruse, Franța a cerut Moscovei să revină asupra deciziei și a precizat că se află în contact strâns cu companiile implicate.

Lescure a indicat tribunalele internaționale drept una dintre posibilele căi de apel, recunoscând însă că, în acest stadiu, o astfel de variantă poate părea puțin realistă.

Activele vizate, aparținând Auchan, fostului Leroy Merlin, redenumit Lemana Pro în Rusia în 2024, și Nestle, au fost încredințate companiei ruse L.E.V. Management. Potrivit publicației de investigație Novaia Gazeta Europa, firma a fost înființată la sfârșitul anului 2025 și este condusă de Andrei Kraiușkin, un general din Ministerul rus de Interne.

Transferul activelor către L.E.V. Management a fost realizat în baza unui decret emis în septembrie de președintele Vladimir Putin. Documentul prevede, de asemenea, transferul unor active aparținând a trei filiale rusești ale companiei franceze de logistică FM Logistic.

După invazia rusă a Ucrainei, în 2022, și introducerea primelor sancțiuni economice de către țările occidentale, numeroase companii multinaționale au părăsit Rusia, în timp ce altele și-au suspendat activitățile. În unele cazuri, activele acestora au fost confiscate și transferate către companii rusești.

Companiile care au ales să își mențină prezența pe piața rusă au fost criticate în repetate rânduri de Ucraina și de alte părți, pe motiv că activitatea lor ar contribui la finanțarea statului rus și, implicit, a efortului de război.

Filiala rusă a gigantului alimentar Danone a fost, de asemenea, confiscată de statul rus în 2023 și ulterior vândută unui nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.