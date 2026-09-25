AI ar putea da peste cap strategia Fed împotriva inflației. Miliardarul Bill Ackman avertizează asupra majorării dobânzilor

Inteligența Artificială ar putea schimba mecanismele pe care Rezerva Federală a SUA le folosește în lupta împotriva inflației, susține investitorul miliardar Bill Ackman. Fondatorul Pershing Square consideră că majorarea dobânzilor ar putea avea efecte diferite într-o economie în care investițiile în AI, putere de calcul și energie sunt tot mai mari.

Bill Ackman a criticat decizia Rezervei Federale a SUA de a majora dobânda de referință săptămâna trecută. Într-o postare publicată pe X, investitorul a pus sub semnul întrebării unul dintre mecanismele pe care se bazează politica monetară. În mod obișnuit, dobânzile mai mari reduc cererea și investițiile, ceea ce contribuie la temperarea presiunilor asupra prețurilor.

Ackman consideră însă că acest mecanism s-ar putea comporta diferit în actuala perioadă de dezvoltare accelerată a Inteligenței Artificiale, transmite Business Insider.

„Ce se întâmplă dacă vechile modele nu se aplică paradigmei actuale, iar Fed greșește?”, a scris investitorul. „Cred că Fed s-ar putea să fi făcut o greșeală.”

Argumentul lui Ackman pornește de la investițiile necesare pentru dezvoltarea sistemelor avansate de Inteligență Artificială. În opinia sa, companiile implicate în această cursă ar putea continua să investească masiv în putere de calcul și energie chiar dacă finanțarea devine mai scumpă.

„Ce se întâmplă dacă dobânzile mai mari nu reduc cererea și investițiile pentru că cererea de inteligență și energie nu este afectată de dobânzile mai mari, deoarece câștigarea cursei pentru superinteligență are un randament aproape infinit, iar cererea de putere de calcul va rămâne incalculabilă?”, a afirmat Ackman.

În acest scenariu, unul dintre canalele prin care majorarea dobânzilor ar trebui să încetinească economia ar deveni mai puțin eficient pentru investițiile legate de AI.

Ackman merge mai departe și susține că un nou ciclu de majorare a dobânzilor ar putea chiar să intensifice presiunile inflaționiste. Argumentul său este că dobânzile mai ridicate cresc costurile de finanțare, iar acestea ajung să fie incluse în prețurile din economie.

„Problema se agravează pentru că, pe măsură ce Fed majorează dobânzile, vom avea mai multă inflație, iar Fed va trebui să majoreze și mai mult dobânzile și tot așa”, a scris fondatorul Pershing Square.

Poziția sa a generat dezbateri. Unii utilizatori au indicat sectoare precum cel imobiliar, unde oferta redusă și costurile ridicate de finanțare pot pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Alții au invocat perioada 2022-2023, când majorările de dobândă au fost urmate de reducerea inflației, după ce aceasta depășise 9%.

Ackman susține însă că actualul context economic este diferit.

„Lumea s-a schimbat din 2023. Asta este ideea mea. Suntem într-o lume post-ChatGPT, într-o cursă către superinteligență”, a afirmat el.

Bill Ackman nu este singurul care a contestat recenta decizie de majorare a dobânzii, deși argumentele prezentate de alți specialiști sunt diferite.

Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics, avertizase înaintea deciziei de săptămâna trecută că o creștere a dobânzilor ar putea fi o greșeală.

Zandi a argumentat că o politică monetară mai restrictivă ar putea pune presiune asupra consumatorilor, fără să rezolve unele dintre problemele macroeconomice care alimentează creșterea prețurilor, inclusiv șocul petrolier provocat de războiul cu Iranul.

În cazul lui Ackman, argumentul central rămâne însă schimbarea produsă de dezvoltarea Inteligenței Artificiale. Investitorul pune sub semnul întrebării dacă relația tradițională dintre dobânzi, cerere, investiții și inflație mai funcționează în același mod într-o economie în care cursa pentru AI generează investiții foarte mari.