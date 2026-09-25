Lucrările la Centura Comarnic au fost finalizate. Noua șosea se pregătește pentru deschiderea circulației

Lucrările la Varianta de Ocolire Comarnic sunt practic finalizate, iar proiectul intră în etapa de pre-recepție și recepție. Noua șosea are aproximativ șase kilometri și este construită pentru a prelua o parte din traficul de pe DN1, ocolind orașul Comarnic prin partea de vest.

Anunțul privind stadiul proiectului a fost făcut de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit acestuia, constructorul mai face ultimele pregătiri înainte de începerea procedurilor de pre-recepție și recepție. Finalizarea acestora va permite deschiderea oficială a șoselei pentru trafic.

„Lucrările aferente Centurii Comarnic sunt practic finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru a se intra în faza de pre-recepție și recepție care vor permite deschiderea oficială a traficului”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu.

Varianta de ocolire are o lungime de aproximativ șase kilometri și este amplasată în partea de vest a orașului. Legătura cu DN1 este realizată prin două sensuri giratorii.

Drumul are două benzi de circulație și o platformă cu o lățime cuprinsă între 9,5 și 10 metri.

Una dintre cele mai importante structuri construite pe traseu este pasajul-pod cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Acesta traversează râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

În cadrul proiectului au mai fost construite trei poduri noi și au fost amenajate sensurile giratorii de la intersecțiile cu DN1. Centura dispune și de două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare direcție de mers.

Valoarea totală a proiectului este de 470,07 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Investiția este implementată în baza unui parteneriat dintre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Consiliul Județean Prahova, semnat în decembrie 2022.

Principalul rol al noii variante ocolitoare este degrevarea traficului de pe DN1 în zona Comarnic. Șoseaua permite traficului de tranzit să ocolească orașul prin vest și să revină pe DN1 prin cele două sensuri giratorii construite la capetele traseului.

Centura Comarnic este prezentată și ca un proiect complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești-Comarnic-Brașov. Aceasta ar urma să aibă un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.

Centura Comarnic face parte dintr-un grup mai amplu de proiecte de infrastructură aflate în diferite etape de implementare pe DN1, pe Valea Prahovei.

Printre acestea se află Centura Azuga-Bușteni, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, iar lucrările au depășit pragul de 20%.

Sunt pregătite și patru pasaje rutiere pe DN1, la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal. Potrivit secretarului de stat, prima etapă de proiectare a fost finalizată pentru toate, iar procedurile pentru lucrări sunt fie în curs de contractare, fie deja contractate pentru execuție.

Planurile includ și cinci pasaje pietonale subterane, care vor fi dotate cu lifturi și scări rulante. Acestea sunt destinate eliminării unor treceri de pietoni existente pe DN1, iar prima etapă de proiectare a fost finalizată.