Vești bune pentru șoferi. O nouă centură a fost asfaltată complet. Unde și când va fi deschisă circulația pe traseul de 6 kilometri

Centura Comarnic se apropie de momentul deschiderii circulației, după finalizarea asfaltării pe întregul traseu. Noua șosea are aproape 6 kilometri și urmează să preia o parte dintre vehiculele care traversează orașul pe DN1. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a anunțat că lucrările au intrat în etapa finală, înaintea testelor la poduri și viaduct.

Centura Comarnic are acum stratul de asfalt finalizat pe întreaga lungime, iar echipele constructorului continuă intervențiile necesare înaintea recepției și deschiderii traficului. Virgiliu-Daniel Nanu a publicat imagini cu întregul traseu și a confirmat încheierea acestei etape importante.

„Acum asfaltul este gata, lucrările de final continuă”, a transmis președintele CJ Prahova, precizând că urmează testele la structurile podurilor și viaductului.

Potrivit șefului administrației județene, proiectul mai trebuie să parcurgă doar câteva etape tehnice înainte ca primele autoturisme să poată circula pe noua variantă ocolitoare.

„Mai sunt câțiva paşi. Apoi deschidem circulația”, a anunțat Virgiliu-Daniel Nanu.

Încheierea asfaltării nu permite deschiderea imediată a șoselei, deoarece constructorul trebuie să finalizeze elementele de siguranță și să verifice comportamentul structurilor aflate pe traseu. Podurile și viaductul vor fi supuse unor încercări înainte ca drumul să poată fi utilizat de șoferi.

La începutul lunii august, conducerea Consiliului Județean Prahova preciza că, după turnarea asfaltului, mai trebuie realizate rosturile de dilatare ale podurilor, parapetele, marcajele și semnalizarea rutieră. Ulterior, structurile urmează să treacă prin încercări de suprasarcină, necesare pentru verificarea rezistenței și a siguranței.

Calendarul prezentat atunci prevedea ca lucrările necesare începerii testelor să fie încheiate în jurul datei de 24 august. Autoritățile județene au stabilit drept țintă deschiderea Centurii Comarnic până la sfârșitul lunii august, cu condiția finalizării tuturor verificărilor tehnice obligatorii.

Varianta ocolitoare a fost construită pentru a devia o parte dintre vehiculele care trec în prezent prin orașul Comarnic. Traseul are o lungime de aproximativ 6 kilometri și este destinat reducerii presiunii exercitate asupra DN1, una dintre cele mai aglomerate șosele din România.

Necesitatea centurii devine evidentă în special la sfârșit de săptămână și în perioadele cu trafic turistic intens. Comarnic este unul dintre punctele în care se formează frecvent coloane între Ploiești și stațiunile de pe Valea Prahovei, iar șoferii pot pierde perioade îndelungate traversând localitatea.

Consiliul Județean Prahova a inclus finalizarea variantei ocolitoare între proiectele prioritare pentru 2026. În luna mai, instituția anunța că lucrările ajunseseră deja în faza finală și estima că circulația va fi deschisă în timpul verii, după terminarea tuturor componentelor prevăzute în proiect.