Pasionații de infrastructură au publicat în ultimele zile imagini actualizate de pe șantierul Centurii Comarnic, unul dintre cele mai urmărite proiecte rutiere din Prahova și de pe Valea Prahovei.

„Centura Comarnic | Stadiul Lucrărilor la începutul lunii mai”, este titlul celei mai noi postări dedicate proiectului, iar fotografiile și filmările surprind un șantier mult mai avansat comparativ cu lunile anterioare.

În imaginile distribuite online se observă lucrări aproape finalizate pe anumite sectoare de drum, poduri aflate într-un stadiu avansat și mobilizare consistentă pe traseul viitoarei variante ocolitoare.

Mai mulți urmăritori ai proiectului consideră că, după numeroase întârzieri și dificultăți tehnice, lucrările au intrat într-o etapă decisivă.

„Se pare că, în sfârșit, intrăm în linie dreaptă cu lucrările. Toate punctele critice s-au deblocat și sunt speranțe că până la sfârșitul verii vor termina”, a comentat unul dintre pasionații care urmăresc constant evoluția șantierului.

Centura Comarnic este văzută de autorități ca un proiect esențial pentru reducerea aglomerației de pe DN1, una dintre cele mai circulate și problematice șosele din România, mai ales în weekenduri și în perioadele de vacanță.

În prezent, traficul din Comarnic reprezintă unul dintre cele mai mari puncte de blocaj de pe traseul către stațiunile montane de pe Valea Prahovei și către Brașov. Coloanele de mașini se întind frecvent pe kilometri întregi, iar traversarea localității poate dura zeci de minute sau chiar ore în perioadele aglomerate.

Noua variantă ocolitoare ar urma să scoată o parte importantă a traficului de tranzit din oraș și să reducă presiunea asupra DN1.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Prahova, termenul actual estimat pentru finalizarea proiectului este în cursul acestei veri.

Noua șosea va ocoli orașul Comarnic prin partea de vest și va avea o lungime de aproape șase kilometri.

Drumul va fi construit cu câte o bandă de circulație pe fiecare sens, soluție care a generat deja dezbateri în rândul celor care urmăresc proiectele de infrastructură din România.

Pe lângă partea de drum propriu-zisă, proiectul include și o serie de lucrări complexe de infrastructură:

construirea a trei poduri noi;

dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ101R;

realizarea unui pasaj peste râul Prahova și peste calea ferată Ploiești – Brașov;

amenajarea conexiunilor cu DN1 și drumurile locale.

Autoritățile susțin că proiectul este unul dificil din punct de vedere tehnic, având în vedere relieful zonei și necesitatea realizării mai multor structuri speciale într-un spațiu limitat.

Deși mulți șoferi și localnici așteaptă finalizarea centurii, există și numeroase voci sceptice care consideră că proiectul nu va rezolva complet problema traficului de pe Valea Prahovei.

Principala critică vizează faptul că varianta ocolitoare are doar o bandă pe sens, în condițiile în care traficul din zonă crește constant de la an la an.

„Toata acestă centură ocolitoare a Comarnicului mi se pare o mare eroare. Părerea mea este că trebuia realizată cu două benzi pe sens! Pe aproximativ 90% din traseu este destul spațiu! Păcat! Nu cred că se va rezolva problema traficului pe Valea Prahovei!”, a transmis un alt pasionat de infrastructură.

În spațiul public există de mai mulți ani discuții privind necesitatea unor soluții mai ample pentru traficul de pe Valea Prahovei, inclusiv construirea autostrăzii Comarnic – Brașov sau extinderea unor sectoare de drum existente.

Contractul pentru proiectarea și execuția Centurii Comarnic a fost semnat în mai 2023.

Licitația a fost câștigată de asocierea Frasinul SRL, în calitate de lider, împreună cu SC Artehnis SRL. Valoarea inițială a contractului era de 236,74 milioane de lei fără TVA.

Între timp, atât costurile proiectului, cât și durata de execuție au fost majorate față de estimările inițiale, în contextul modificărilor apărute pe parcursul lucrărilor și al întârzierilor acumulate.

Cu toate acestea, autoritățile locale susțin că proiectul se află acum într-o etapă avansată și că există șanse reale ca circulația să fie deschisă până la finalul verii.