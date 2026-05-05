Conform actului de acuzare, informațiile transmise ar fi permis operatorului economic să ia măsuri înainte de sosirea inspectorilor.

Dosarul conține probe obținute în cursul urmăririi penale, inclusiv interceptări ale unor convorbiri.

Cristian Popescu Piedone ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să se pregătească administratorii hotelului Internațional din Sinaia, deținut de Dan Radu Rușanu, pentru controlul ANPC, se arată în interceptările din dosar. Piedone a admis existența unei relații de prietenie cu Rușanu.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 7–9 martie 2025, controale în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, sub coordonarea președintelui instituției, Cristian Victor Popescu Piedone.

În urma verificărilor efectuate la mai mulți operatori economici, au fost aplicate sancțiuni semnificative:

123 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.191.500 lei

40 de avertismente

6 opriri temporare ale prestării serviciilor până la remedierea neregulilor

2 propuneri de suspendare a activității pentru până la 6 luni

Printre unitățile verificate s-a numărat și Hotel International Sinaia, din Sinaia, județul Prahova. În perioada controalelor, la acest hotel a fost cazat și președintele ANPC, Cristian Victor Popescu Piedone, în contextul desfășurării acțiunilor de verificare pe Valea Prahovei.