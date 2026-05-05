Piedone poate fi judecat după ce ar fi anunțat un control ANPC la Hotel Sinaia
Conform actului de acuzare, informațiile transmise ar fi permis operatorului economic să ia măsuri înainte de sosirea inspectorilor.
Dosarul conține probe obținute în cursul urmăririi penale, inclusiv interceptări ale unor convorbiri.
Cristian Popescu Piedone ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să se pregătească administratorii hotelului Internațional din Sinaia, deținut de Dan Radu Rușanu, pentru controlul ANPC, se arată în interceptările din dosar. Piedone a admis existența unei relații de prietenie cu Rușanu.
„Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.
M.M.D: În regulă.
Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.
MMD: Da.
Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…
M.M.D: Ok!
Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?
M.M.D: Ok!
Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.
MMD: Am înțeles, în regulă.”, se arată în interceptările de la dosar.
Acuzațiile care i se aduc lui Cristian Popescu Piedone
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 7–9 martie 2025, controale în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, sub coordonarea președintelui instituției, Cristian Victor Popescu Piedone.
În urma verificărilor efectuate la mai mulți operatori economici, au fost aplicate sancțiuni semnificative:
- 123 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.191.500 lei
- 40 de avertismente
- 6 opriri temporare ale prestării serviciilor până la remedierea neregulilor
- 2 propuneri de suspendare a activității pentru până la 6 luni
Printre unitățile verificate s-a numărat și Hotel International Sinaia, din Sinaia, județul Prahova. În perioada controalelor, la acest hotel a fost cazat și președintele ANPC, Cristian Victor Popescu Piedone, în contextul desfășurării acțiunilor de verificare pe Valea Prahovei.
