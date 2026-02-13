Cristian Popescu Piedone pierde definitiv procesul cu ANI, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat împotriva sentinței pronunțate anterior de Curtea de Apel București. Hotărârea instanței supreme consfințește interdicția de a ocupa o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de trei ani.

Potrivit minutei instanței, magistrații ÎCCJ au analizat recursul formulat de fostul primar al Sectorului 5 împotriva sentinței civile nr. 60/2025 din 21 martie 2025. Această sentință fusese pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a X-a de contencios administrativ și fiscal, care a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Integritate.

Prin soluția pronunțată miercuri, 12 februarie 2026, instanța supremă a respins recursul ca nefondat, menținând astfel concluziile instanței de fond. Decizia este definitivă și produce efecte imediate, ceea ce înseamnă că interdicția de a ocupa funcții publice devine aplicabilă de la data pronunțării.

Hotărârea stabilește în mod explicit că fostul edil nu va mai putea ocupa „o funcție sau o demnitate publică” timp de trei ani, în urma constatării stării de incompatibilitate reținute de Agenția Națională de Integritate.

Procesul pierdut de Cristian Popescu Piedone are la bază un raport întocmit de Agenția Națională de Integritate în anul 2024, în care instituția a constatat existența unui conflict de interese.

Conform raportului ANI, în perioada în care exercita funcția de primar al Sectorului 5, acesta a emis și a semnat o dispoziție prin care ginerele său a fost desemnat membru într-o comisie constituită pentru vânzarea unor spații comerciale. Agenția a arătat că numirea rudei într-o astfel de structură a avut loc în exercitarea atribuțiilor de edil, ceea ce a generat o situație de conflict de interese.

Potrivit constatărilor făcute publice de ANI, din poziția ocupată în comisie, ginerele fostului primar ar fi obținut venituri totale de 109.520 de lei, aferente anilor 2021 și 2022. Suma reprezintă remunerația încasată pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de vânzare a spațiilor comerciale.

Cristian Popescu Piedone a contestat în instanță raportul Agenției Naționale de Integritate, solicitând anularea acestuia. Curtea de Apel București a respins însă acțiunea sa, prin sentința din 21 martie 2025, confirmând concluziile inspectorilor de integritate. Ulterior, fostul edil a declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar acesta a fost respins definitiv.

În paralel cu litigiul privind raportul ANI, Cristian Popescu Piedone se confruntă și cu un alt dosar penal, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Fostul edil este trimis în judecată sub acuzația de difuzare de informații nedestinate publicității.

Ancheta DNA vizează un presupus avertisment transmis angajaților unui hotel din Sinaia înaintea unui control efectuat de autorități. Procurorii susțin că informațiile privind controlul nu erau destinate publicității și că transmiterea lor ar fi avut rolul de a permite pregătirea în avans a unității vizate.

Dosarul se află pe rolul instanței, iar acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Până la o hotărâre definitivă, fostul primar beneficiază de prezumția de nevinovăție.