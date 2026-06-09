Sorin Oprescu pierde definitiv procesul cu ANI. Înalta Curte a menținut raportul de incompatibilitate

Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a pierdut definitiv procesul prin care a încercat să anuleze raportul Agenției Naționale de Integritate care îl declara incompatibil. Decizia a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și pune capăt litigiului început după constatarea ANI din 2023.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins săptămâna trecută, pe 5 iunie, recursul formulat de Sorin Oprescu împotriva sentinței Curții de Apel București.

Potrivit soluției pronunțate de instanța supremă, recursul a fost respins ca nefondat, iar hotărârea este definitivă.

Decizia vine după ce, în iunie 2024, Curtea de Apel București respinsese, la rândul său, cererea fostului edil de anulare a raportului de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate.

Astfel, raportul ANI rămâne valabil, după ce a fost confirmat de ambele instanțe care au analizat cauza.

În februarie 2023, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Sorin Oprescu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 3 ianuarie 2018 – 15 iunie 2020.

Potrivit instituției, acesta a exercitat simultan funcția de șef al Clinicii Chirurgie Generală IV din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București și funcția de manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, proiect al cărui beneficiar era același spital.

ANI a susținut că această situație a încălcat prevederile articolului 178 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 95/2006.

După emiterea raportului de evaluare, Sorin Oprescu a transmis un punct de vedere în cadrul procedurii administrative și a contestat ulterior actul în instanță.

Decizia privind incompatibilitatea se adaugă unei serii de procese pierdute de fostul primar al Capitalei în ultimii ani.

În mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat pentru abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită și constituire de grup infracțional organizat. Pedepsele au fost contopite într-o condamnare rezultantă de 10 ani și 8 luni de închisoare.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, acesta a plecat în Grecia. Ulterior, prin intermediul avocaților săi, a formulat mai multe căi extraordinare de atac prin care a încercat să obțină anularea condamnării.

La începutul anului 2023, judecătorii au respins contestația în anulare prin care fostul edil invoca intervenirea prescripției răspunderii penale. Instanța a stabilit atunci că termenul general de prescripție nu era împlinit pentru infracțiunile reținute în sarcina sa.

Tot în 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins și recursul în casație formulat de Sorin Oprescu, prin care acesta solicita rejudecarea dosarului penal.

Prin hotărârea pronunțată acum în dosarul privind incompatibilitatea, fostul primar pierde definitiv și litigiul deschis împotriva Agenției Naționale de Integritate.