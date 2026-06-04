Funcția la care trebuie să renunțe Eugen Tomac dacă devine premier. Ce prevede, mai exact, legea

Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni, s-ar afla într-o situație de incompatibilitate dacă ar fi votat de Parlament în funcția de prim-ministru.

Motivul este legat de mandatul său actual din Parlamentul European, legislația românească stabilind în mod expres incompatibilitatea dintre calitatea de europarlamentar și cea de membru al Guvernului României.

Potrivit articolului 9 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu cea de membru al Guvernului României, transmite Mediafax.

Actul normativ prevede că funcția de europarlamentar nu poate fi exercitată simultan cu cea de deputat sau senator în Parlamentul României, cu cea de membru al Guvernului și cu alte funcții de demnitate publică prevăzute de Legea nr. 161/2003.

Aceeași lege stabilește că, în cazul apariției sau menținerii unei situații de incompatibilitate, persoana în cauză este considerată demisionată din funcția de membru al Parlamentului European. Demisia este constatată prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

În prezent, Eugen Tomac se află la al doilea mandat de europarlamentar. El este membru al Parlamentului European din mai 2024 și activează în mai multe structuri ale instituției europene.

În actualul mandat european, Eugen Tomac face parte din Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și Comisia specială pentru Scutul democrației europene.

De asemenea, este membru al Delegației la Comisia parlamentară de asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova și al Adunării Parlamentare Euronest.

Experiența sa parlamentară nu se limitează însă la activitatea europeană. Între 2012 și 2019 a fost deputat în Parlamentul României, reprezentând mai întâi Diaspora, iar ulterior circumscripția București.

Conform regulilor Parlamentului European, un europarlamentar beneficiază de un salariu brut de 10.075,18 euro pe lună. După aplicarea taxelor și contribuțiilor europene, venitul net este de aproximativ 7.854 de euro lunar.

Pe lângă salariu, eurodeputații primesc o indemnizație pentru cheltuieli generale de 4.950 de euro pe lună, destinată acoperirii costurilor legate de activitatea de birou, inclusiv chirii, echipamente, servicii de comunicații și alte cheltuieli administrative.

Pentru participarea la activitățile oficiale ale Parlamentului European, europarlamentarii beneficiază și de o diurnă de 350 de euro pe zi, destinată cheltuielilor de cazare, masă și altor costuri asociate deplasărilor la Bruxelles sau Strasbourg.

Totodată, Parlamentul European decontează costurile transportului pentru activitățile oficiale, inclusiv biletele de avion și de tren utilizate în exercitarea mandatului.

Instituția pune la dispoziția fiecărui europarlamentar și un buget lunar de aproximativ 30.000 de euro pentru plata asistenților parlamentari acreditați și locali. Aceste sume nu sunt virate direct eurodeputaților, fiind gestionate de administrația Parlamentului European.

Regulile Parlamentului European prevăd și acordarea unei pensii pentru foștii europarlamentari după împlinirea vârstei de 63 de ani.

Valoarea pensiei este calculată la nivelul a 3,5% din salariul de bază pentru fiecare an complet de mandat exercitat, fără ca suma totală să depășească 70% din salariul brut de bază al unui europarlamentar.

În cazul în care Eugen Tomac ar fi votat de Parlamentul României pentru funcția de prim-ministru, mandatul său din Parlamentul European nu ar mai putea fi exercitat simultan, în conformitate cu prevederile legislației privind incompatibilitățile.