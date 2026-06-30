Dumitru Prunariu a câștigat în instanță procesul privind sancțiunile din cercetare. Curtea de Apel București a anulat hotărârea Consiliului Național de Etică

Dumitru-Dorin Prunariu, primul român care a ajuns în spațiu, a obținut o victorie în instanță în procesul intentat împotriva Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Curtea de Apel București a anulat hotărârea prin care acesta și fostul președinte al Agenției Spațiale Române, Marius Ioan Piso, fuseseră sancționați.

Procesul s-a desfășurat la Curtea de Apel București începând din vara anului 2024. Dumitru Prunariu și Marius Ioan Piso au solicitat anularea Hotărârii nr. 42 din 31 august 2023, emisă de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, prin care fuseseră sancționați, potrivit justnews.ro.

Pe 25 iunie 2026, instanța de fond a admis acțiunile formulate împotriva Consiliului Național de Etică și a Agenției Spațiale Române, anulând atât Decizia nr. 3098 din 6 februarie 2024, cât și Hotărârea nr. 42 din 31 august 2023. Totodată, judecătorii au respins cererile formulate împotriva Ministerului Educației și Cercetării și Autorității Naționale pentru Cercetare, apreciind că acestea au fost introduse împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Consiliul Național de Etică a fost sesizat în 2023 de Serviciul Corp Control și Strategie Anticorupție din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Potrivit raportului, Dumitru Prunariu s-ar fi aflat într-un conflict de interese deoarece a deținut simultan funcția de director al subprogramului SP2 Infrastructură din cadrul Agenției Spațiale Române (ROSA) și funcția de președinte al Asociației Române pentru Tehnologie și Industrie Spațială (ROMSPACE), organizație care a beneficiat de finanțare prin Programul STAR al ROSA. Consiliul a apreciat că au fost încălcate prevederi din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică și a dispus sancționarea acestuia.

Printre sancțiunile stabilite s-au numărat interzicerea accesului la finanțări publice destinate cercetării pentru o perioadă de trei ani și suspendarea dreptului de a participa la concursuri pentru ocuparea unor funcții de conducere sau de a face parte din comisii de concurs, pentru aceeași perioadă. Hotărârea fusese adoptată cu 15 voturi favorabile din totalul celor 23 de membri ai Consiliului.

După sancționare, Dumitru Prunariu a susținut că decizia a fost abuzivă și nu reflectă situația reală. El a afirmat că nu a fost consultat de reprezentanții Corpului de Control înainte de întocmirea raportului și a contestat existența conflictului de interese reținut de Consiliu.

Fostul cosmonaut a precizat că nu a fost asociat al ROMSPACE, ci doar angajat începând cu anul 2013 și că, înainte de acest moment, renunțase la orice funcție în Programul STAR și în Consiliul Științific al ROSA. De asemenea, el a susținut că evaluarea proiectelor era realizată de experți independenți, iar aprobarea finală aparținea ministrului Cercetării, astfel că nu s-a aflat în situația de a favoriza vreun proiect.

Dumitru-Dorin Prunariu este primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic. La 14 mai 1981 a participat la misiunea Soiuz-40, alături de cosmonautul sovietic Leonid Popov. Misiunea a durat 7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde, iar Prunariu a devenit astfel al 103-lea om care a ajuns în spațiul extraterestru.

Ulterior, el a ocupat funcții importante în domeniul aerospațial și militar, a fost ambasador al României în Federația Rusă și a desfășurat activități în numeroase organizații și instituții naționale și internaționale din domeniul spațial.