GRAMPET Group, unul dintre cei mai mari operatori feroviari și logistici din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță organizarea unei călătorii speciale dedicate aniversării a 45 de ani de la misiunea istorică a lui Dumitru Prunariu, primul român care a ajuns în spațiul cosmic.

Evenimentul va avea loc vineri, 15 mai, când trenul LEON, fabricat la Electroputere VFU Pașcani și operat de RELOC Craiova, va transporta invitații pe ruta București – Brașov și retur.

Potrivit organizatorilor, inițiativa reprezintă un omagiu adus performanței lui Dumitru Prunariu și contribuției sale la istoria explorării spațiale.

România va găzdui cu această ocazie o reuniune internațională dedicată explorării spațiale, la care vor participa astronauți, cercetători și reprezentanți ai unor organizații de profil din mai multe țări.

Printre invitați se numără Ivan Bella, primul slovac care a ajuns în cosmos, Pedro Duque, primul astronaut al Spaniei și fost ministru al cercetării, precum și Alper Gezeravcı, primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale și pilot militar pe F16.

La eveniment vor participa și figuri importante din cadrul Agenției Spațiale Europene și al programelor spațiale internaționale, printre care Julie Payette, participantă la două misiuni NASA, Paolo Nespoli, unul dintre cei mai experimentați astronauți ESA, și Ulrich Walter, veteran al programului Spacelab.

De asemenea, organizatorii au anunțat prezența astronauților francezi Claudie Haigneré și Jean-Pierre Haigneré, dar și a exploratoarei norvegiene Jannikke Mikkelsen, reprezentantă a noii generații de specialiști implicați în viitoarele misiuni către Lună și Marte.

Invitații vor pleca din Gara București Băneasa către Brașov la ora 08:13, iar întoarcerea este programată în aceeași zi, cu plecare din Gara Brașov la ora 19:50.

Pe parcursul zilei, participanții vor lua parte la mai multe evenimente organizate la Brașov. Programul include un concert de orgă la Biserica Neagră, o conferință organizată la Universitatea Transilvania și o vizită la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

Totodată, invitații vor fi primiți într-un cadru protocolar de primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Organizatorii subliniază că trenul LEON reprezintă un simbol al modernizării industriei feroviare românești și al tranziției către soluții moderne de transport.

Automotorul este certificat conform standardelor europene și poate funcționa inclusiv cu combustibili nefosili, precum HVO-100, fiind prezentat drept unul dintre cele mai puțin poluante trenuri de acest tip din România.

Potrivit descrierii oficiale, interiorul trenului este configurat pentru confort și mobilitate modernă, cu spații multifuncționale și facilități adaptate atât călătoriilor zilnice, cât și celor turistice.

„Leon nu este doar un vehicul de transport feroviar, ci o călătorie în sine — o experiență care începe din momentul îmbarcării, menită să reconecteze comunități, să apropie destinații și să ofere o nouă perspectivă asupra modului în care călătorim.”

Organizatorii spun că aniversarea dedicată lui Dumitru Prunariu va reuni atât pionieri ai explorării spațiale, cât și reprezentanți ai noilor generații implicate în dezvoltarea viitoarelor programe cosmice.