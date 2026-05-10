Specialiștii Asociației Pro Infrastructură afirmă că o instrucțiune veche de aproximativ 50 de ani, concepută pentru o altă epocă tehnologică, ajunge în prezent să încetinească trenurile pe linii feroviare modernizate cu investiții de miliarde de euro.

Potrivit organizației, problema nu este la materialul rulant modern, ci la o reglementare considerată depășită, care continuă să fie aplicată. Deși soluții de actualizare există, implementarea acestora este întârziată.

Reprezentanții ONG-ului subliniază că situațiile în care trenurile noi reduc viteza „fără motiv” pe traseu nu țin de infrastructură sau de vehicule, ci de o regulă veche din 1975, menținută în practică de sistemul feroviar.

„Deşi România cumpără în sfârşit locomotive şi rame noi şi investeşte miliarde de euro în magistrale capabile să ducă până la 160 km/h, apar tot mai multe locuri unde trenurile moderne sunt obligate să încetinească aparent din senin sub 40 km/h, în timp ce locomotivele vechi trec fără probleme cu 120-160 km/h. Absurditatea este perfect demonstrată în clipul video surprins în apropiere de staţia Radna, pe coloana vertebrală feroviară a ţării: o locomotivă veche trece rapid în timp ce o ramă Alstom Coradia nou-nouţă se târăşte cu viteză de bicicletă, vreo 20-30 km/h, deşi în mod normal în acea zonă ar putea merge cu 140-160 km/h", au scris, duminică seară, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură, distribuind imagini video.

Specialiștii organizației susțin că această situație apare din cauza unei „improvizații feroviare” introduse în România în anul 1975.

Ei explică faptul că, în zonele cu restricții de viteză, sunt montați inductori – dispozitive amplasate lângă șină – care obligă mecanicul să acționeze un buton special de „Depășire Ordonată” (BDO). Acesta a fost conceput inițial doar pentru situații excepționale, precum trecerea pe semnal roșu cu aprobare specială.

Ulterior, în urma unor accidente feroviare din anii ’90, standardul german PZB a impus limitarea vitezei la 40 km/h în astfel de cazuri, pentru creșterea siguranței. Majoritatea locomotivelor și trenurilor moderne sunt echipate cu sistemul PZB-90, compatibil cu aceste reguli.

Consecința, potrivit experților, este că mecanicii sunt nevoiți să reducă viteza sub 40 km/h chiar și pe segmente de cale ferată modernizate, drepte și sigure.

„Dacă nu ar încetini, trenul lor ar fi frânat de urgenţă de versiunea PZB-90. În schimb, mecanicii de pe locomotivele vechi care au INDUSI-60, versiunea din 1960 a sistemului de autostop, trec fluierând, cum vedem în filmare că face locomotiva ATC 430-107, fabricată în anii ’80. Practic, o instrucţie născută acum 50 de ani, pe infrastructură şi tehnologie din altă epocă, ajunge să frâneze trenuri pe căi ferate de miliarde de euro. Şi problema va deveni tot mai vizibilă”, avertizează asociaţia.

Reprezentanții organizației afirmă că au identificat această problemă în stațiile Radna și Mediaș, însă prevederile vechi din 1975 impun montarea dispozitivelor și în numeroase alte puncte feroviare, unde trenurile sunt obligate să reducă viteza cu peste 30 km/h, inclusiv în zone precum Mintia, Deva, Orăștie, Sântimbru, Blaj și Sighișoara.

Potrivit acestora, întregul material rulant modern – inclusiv locomotivele modernizate prin PNRR, trenurile Alstom Coradia, garniturile PESA și locomotivele Alstom Traxx – va fi nevoit să încetinească nejustificat în aceste segmente ale rețelei feroviare.