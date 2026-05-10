Coreea de Nord a revizuit legislația privind politica nucleară, stabilind că lansarea armelor nucleare ar putea avea loc automat în cazul în care liderul Kim Jong Un este ucis sau dacă structura de comandă a statului este atacată și paralizată.

Potrivit informațiilor citate de The Telegraph și serviciile de informații sud-coreene, modificarea elimină necesitatea unui ordin separat în astfel de scenarii extreme, introducând un mecanism de represalii automate.

Schimbarea ar fi fost influențată de evenimente recente din Orientul Mijlociu, unde lideri de rang înalt au fost eliminați în atacuri militare, în contextul operațiunilor SUA și Israelului împotriva Iranului.

Revizuirea a fost adoptată în cadrul sesiunii Adunării Populare Supreme de la Phenian și a fost ulterior prezentată oficial de Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud.

Conform noii prevederi, dacă sistemul de comandă al forțelor nucleare este afectat de un atac al forțelor ostile, un răspuns nuclear ar putea fi declanșat imediat și automat.

Coreea de Nord analizează atent evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, iar experții susțin că atacurile de tip „decapitare” care au vizat conducerea Iranului au fost percepute la Phenian ca un semnal de alarmă major.

Potrivit evaluărilor din presa internațională, eficiența operațiunilor americo-israeliene împotriva Iranului, soldate cu eliminarea rapidă a unor lideri de rang înalt, a determinat regimul de la Phenian să își revizuiască strategia de securitate.

Analiștii consideră că un scenariu similar împotriva liderului nord-coreean Kim Jong Un ar fi mult mai dificil de realizat, din cauza izolării extreme a țării, a controlului strict al informațiilor și a supravegherii permanente a teritoriului.

Spre deosebire de alte state, Coreea de Nord este practic închisă, iar accesul limitat al diplomaților și al străinilor face aproape imposibilă colectarea de informații prin surse umane. În plus, infrastructura de supraveghere și internetul intern controlat reduc semnificativ vulnerabilitățile digitale exploatabile în alte regiuni.

Kim Jong Un este, de asemenea, protejat de un sistem strict de securitate, evită călătoriile aeriene și se deplasează frecvent cu un tren blindat special, însoțit permanent de gărzi de corp.

În acest context, regimul de la Phenian consideră că orice atac asupra conducerii ar fi interpretat ca o amenințare existențială, ceea ce ar putea declanșa automat un răspuns militar extrem.

Pe lângă aceste evoluții, presa de stat a relatat că Coreea de Nord pregătește desfășurarea unor noi sisteme de artilerie de-a lungul frontierei sudice, amplificând tensiunile cu Coreea de Sud și alimentând temerile privind o posibilă escaladare regională.