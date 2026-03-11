Iranul transmite mesaje tot mai dure în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, liderii de la Teheran afirmând că nu sunt dispuși să accepte o încetare a focului și că vor continua să răspundă militar la atacurile lansate de Israel și Statele Unite.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat într-un mesaj publicat pe platforma X că Teheranul consideră necesar un răspuns dur la ceea ce numește agresiune militară.

„Credem că trebuie să lovim agresorul [Israelul și SUA] în gură, pentru ca acesta să învețe o lecție și să nu mai îndrăznească niciodată să agreseze dragul nostru Iran”, a scris Ghalibaf.

به طور قطع ما دنبال آتش‌بس نیستیم؛ معتقدیم باید توی دهان متجاوز زد تا درسی بگیرد که دیگر هیچ گاه به فکر تجاوز به ایران عزیز نیافتد. رژیم صهیونیستی حیات ننگین خود را در استمرار چرخهٔ «جنگ-مذاکره-آتش‌بس و سپس دوباره جنگ» می‌بیند تا سلطهٔ خود را تثبیت کند. این چرخه را خواهیم شکست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 10, 2026

Oficialul iranian a acuzat Israelul că ar urmări menținerea unui ciclu permanent de confruntări militare și negocieri, cu scopul de a-și consolida influența regională.

„Regimul sionist își vede existența ignobilă în perpetuarea ciclului «război – negocieri – încetarea focului, apoi din nou război» pentru a-și consolida dominația”, a afirmat acesta.

Mesajul transmis de liderul legislativului de la Teheran a primit rapid o reacție din partea conducerii parlamentului israelian. Președintele Knessetului, Amir Ohana, a răspuns tot pe rețeaua X, în limba farsi, afirmând că Israelul nu discută despre armistițiu, ci despre capitularea adversarului.

„Singurul lucru care vi s-a propus a fost capitularea necondiționată”, a scris Ohana.

تنها چیزی که به شما پیشنهاد شد، تسلیم بی‌قید و شرط بود. https://t.co/NuOskJen25 — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) March 10, 2026

Ulterior, Mohammad Bagher Ghalibaf a revenit cu o nouă declarație în care a avertizat că Iranul va răspunde oricărei acțiuni militare fără întârziere și în mod proporțional.

„Să știe inamicul că, indiferent ce ar face, vom răspunde fără ezitare cu o contramăsură proporțională și imediată; niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns. Astăzi decretăm legea «ochi pentru ochi»; fără menajamente, fără excepții. Dacă vor iniția un război împotriva infrastructurii, vom viza fără îndoială infrastructura lor.”

În paralel cu declarațiile politice, confruntările militare dintre Iran și adversarii săi s-au intensificat, iar mai multe zone din Orientul Mijlociu au fost afectate de atacuri și alerte aeriene.

Televiziunea de stat iraniană IRIB a anunțat că Iranul a lansat un val amplu de atacuri aeriene asupra unor obiective americane și israeliene. Potrivit informațiilor difuzate de post, bombardamentele au fost descrise drept „cel mai intens şi mai greu de la începutul războiului”.

Operațiunea ar fi durat aproximativ trei ore și ar fi vizat mai multe zone strategice. Printre acestea se numără sudul orașului Tel Aviv, vestul Ierusalimului și Haifa, în nordul Israelului.

De asemenea, IRIB a transmis că au fost atacate „numeroase ţinte americane din Erbil”, capitala regiunii Kurdistan din Irak, precum și baza navală a Flotei a Cincea a Statelor Unite din Bahrain.

Potrivit declarației atribuite Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Iranul a vizat din nou centrul de comunicații prin satelit Haila, situat în apropiere de Tel Aviv, precum și „facilități militare” din Beer Yaakov, localitate aflată în centrul Israelului.

În timpul nopții, armata israeliană a confirmat că a detectat rachete lansate din Iran spre teritoriul său și că sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru interceptarea acestora.

Martorii aflați în Ierusalim au relatat că sirenele de raid aerian au sunat în mai multe rânduri, iar explozii au fost auzite la distanță, potrivit jurnaliștilor agenției AFP.

În apropiere de Tel Aviv, mai multe persoane au fost rănite în urma atacurilor aeriene, conform informațiilor difuzate de Canalul 12 israelian.

În același timp, locuitorii din Israel au petrecut una dintre cele mai tensionate nopți de la începutul conflictului. Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să se adăpostească în buncăre, după ce rachete și drone lansate de Iran au declanșat alerte aeriene repetate.

Armata israeliană a estimat că, de la începutul confruntărilor, Iranul ar fi lansat aproximativ 300 de rachete balistice spre teritoriul israelian.

În paralel, Israelul a efectuat raiduri aeriene asupra unor orașe din Iran, iar sisteme de apărare aeriană din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au interceptat rachete și drone în spațiul aerian regional.

Atacurile israeliene au vizat miercuri un bloc de apartamente din centrul Beirutului, a anunţat presa de stat libaneză, marcând al doilea atac din oraş în ultimele zile, scrie Reuters.

Nu au existat comentarii imediate din partea armatei israeliene şi nici rapoarte despre victime.

Conflictul a atins și alte puncte sensibile ale regiunii. O dronă iraniană a lovit o clădire diplomatică americană din Irak, în timp ce Gardienii Revoluției au anunțat atacuri asupra unor baze americane din Kuwait, Bahrain și Kurdistanul irakian.

Războiul cu Iranul a fost justificat de președintele Israelului, Isaac Herzog, drept o decizie dificilă, dar necesară pentru viitorul securității în Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul întâlnirii Yale CEO Caucus, unde liderul israelian a vorbit în fața unor importanți lideri de afaceri americani despre impactul economic și strategic al conflictului.

Herzog a recunoscut că mediul de afaceri este preocupat de costurile războiului, dar a insistat că aceste sacrificii sunt inevitabile pentru atingerea unor obiective strategice pe termen lung.

„Ştiu că nu este uşor pentru voi, cei din mediul de afaceri. Toată lumea se uită la date şi la costuri. Înţelegem acest lucru”, a spus Herzog.

Președintele Israelului a susținut că uneori sunt necesare decizii dificile pentru a construi stabilitate regională și pentru a limita influența Iranului, pe care îl consideră principalul factor de destabilizare în Orientul Mijlociu.

„Cu toţii înţelegem că uneori trebuie să faci paşi grei pentru a ajunge la un orizont rezonabil pentru Orientul Mijlociu şi la unul chiar mai bun. Subminarea capacităţii Iranului este regula numărul unu.”

La evenimentul desfășurat cu acces restrâns au participat mai mulți lideri importanți din mediul corporativ american, printre care directorul general al Pfizer, Albert Bourla, cofondatorul AOL Steve Case, partenerul Washington Commanders Mark Ein, directorul general al Booking Holdings, Glenn Fogel, și directorul executiv al Lazard, Peter Orszag.

Întrebat dacă Statele Unite și Israelul au un plan pe termen lung privind Iranul, Isaac Herzog a subliniat nivelul ridicat de cooperare dintre cele două state, pe care l-a descris drept unul fără precedent.

„Cooperarea incredibilă dintre armatele noastre este fără precedent. Unii o compară chiar cu nivelul de coordonare dintre aliaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a spus el.

În opinia președintelui israelian, slăbirea militară și politică a Iranului ar putea crea condițiile pentru schimbări interne în țară, inclusiv posibilitatea unei revolte populare împotriva regimului.

„Nu ştim dacă acest lucru se va întâmpla”, a spus Herzog, adăugând că regimul iranian a reprimat violent protestele interne în trecut.

Liderul israelian a precizat că obiectivul principal al campaniei militare rămâne diminuarea capacității Iranului de a acționa în regiune și de a susține grupări armate aliate.

„Planul principal este, înainte de toate, să îi slăbim substanţial, iar acest lucru se întâmplă deja”, a declarat el.

Herzog a afirmat că această strategie ar putea schimba în mod semnificativ echilibrul de putere din Orientul Mijlociu și ar putea crea un nou cadru de cooperare între statele aliate.