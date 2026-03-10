O bază militară germană din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați germani și americani, a fost atacată de către Iran cu rachete în noaptea de 10 martie, relatează ziarul german Der Spiegel.

Potrivit sursei, nu s-au înregistrat victime, iar amploarea pagubelor rămâne neclară.

Conform relatărilor, rachetele au fost lansate din Iran, însă nu este clar dacă acestea au lovit direct ținte din bază sau dacă resturile interceptate au căzut pe teritoriul acesteia. Soldații germani și americani aflați în tabără au căutat adăpost în timpul atacului.

Der Spiegel menționează că unul dintre proiectile a lovit o clădire unde era cazat un contingent german, dar militarii se aflau în adăposturi, astfel că nu au existat victime.

Bundeswehr este prezent în baza din Al-Azraq de mai mulți ani și participă la operațiunile coaliției internaționale împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Germane a declarat pentru AFP că incidentul este în curs de investigare.

Tabăra fusese atacată și anterior, iar cel mai recent erau staționați aproximativ 100 de soldați ai forțelor aeriene, care sprijină operațiuni antiteroriste cu avioane cisternă. În contextul escaladării situației din Orientul Mijlociu, Germania a redus anterior numărul militarilor aflați la bază.

Marți dimineață, Iranul a lansat un nou val de drone spre Arabia Saudită și Kuweit, potrivit Euronews.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că forțele sale au interceptat drone deasupra regiunii estice bogate în petrol, iar Garda Națională din Kuweit a declarat că a doborât mai multe drone în nordul și sudul țării, prevenind eventuale pagube.

Nu au fost raportate victime sau distrugeri majore în urma acestor atacuri.

Garda Revoluționară Islamică din Iran a reacționat la declarațiile fostului președinte american Donald Trump, potrivit cărora războiul ar fi aproape de final. Oficialii iranieni au transmis că Iranul va decide momentul încheierii conflictului și au avertizat că, în cazul continuării atacurilor SUA și Israel, vor împiedica complet exporturile de petrol din regiune.

„Iranul va decide când se va termina războiul. (…) (Dacă atacurile vor continua – n.r.) Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”, a fost mesajul transmis de Garda Revoluționară Islamică.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, Ali Mohammad Naeini, a explicat că forțele armate ale Iranului sunt pregătite pentru confruntarea cu armata americană în zona Strâmtorii Ormuz.

El a precizat că flota navală americană și portavionul Gerald Ford se află la distanțe sigure, pentru a evita rachetele și dronele iraniene, și a subliniat că orice continuare a atacurilor ar putea duce la oprirea completă a exporturilor de petrol.