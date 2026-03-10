Cotațiile petrolului au înregistrat o scădere semnificativă marți dimineață, după ce în ziua precedentă depășiseră pragul de 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate. Piețele au reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia mai repede decât se estima, ceea ce a diminuat temerile privind o posibilă criză globală de aprovizionare cu petrol.

Luni, prețul petrolului crescuse puternic, alimentat de temerile legate de extinderea conflictului dintre Statele Unite și Israel cu Iranul. Reducerea livrărilor de petrol din partea Arabiei Saudite și a altor producători majori, combinată cu riscul unor perturbări majore ale transporturilor din regiune, a determinat o creștere accelerată a cotațiilor. Astfel, petrolul a depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de după mijlocul anului 2022.

În dimineața zilei de marți, 10 martie, piața a intrat într-o fază de corecție. Contractele futures pentru petrolul Brent, referința globală, au scăzut la aproximativ 93 de dolari pe baril, cu circa 6% sub nivelul anterior. În același timp, petrolul american WTI s-a ieftinit până la aproximativ 88 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 7%.

Scăderea prețurilor a fost amplificată de informațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar fi purtat o convorbire telefonică cu Donald Trump, în cadrul căreia cei doi lideri ar fi discutat inclusiv despre posibilitatea unei soluționări rapide a conflictului cu Iranul. Potrivit unui consilier al Kremlinului, discuția ar fi contribuit la calmarea temerilor privind o întrerupere prelungită a livrărilor de țiței.

Totodată, Trump a sugerat într-un interviu acordat CBS News că operațiunea militară împotriva Iranului ar putea avea o durată mai scurtă decât se anticipa inițial. Președintele american a apreciat că războiul ar putea fi „o excursie de scurtă durată” și că Statele Unite s-ar afla cu mult înaintea calendarului estimat inițial, care prevedea o durată de patru până la cinci săptămâni pentru operațiunile militare.

Analiștii din sectorul energetic au avertizat însă că reacțiile pieței sunt excesive. Suvro Sarkar, șeful echipei din sectorul energetic al DBS Bank, a explicat că declarațiile lui Trump privind durata conflictului au avut un efect calmant asupra piețelor, dar că evoluțiile recente indică o volatilitate exagerată.

„Este clar că declarațiile lui Trump despre un război de scurtă durată au calmat piețele. Deși ieri a existat o reacție exagerată de creștere, considerăm că astăzi există o reacție exagerată de scădere”, a afirmat Suvro Sarkar.

Piața subestimează riscurile la aceste niveluri pentru Brent, a adăugat el.

„Calitățile Murban și Dubai sunt încă cu mult peste 100 de dolari pe baril, așa că practic nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește realitățile de pe teren”, a mai precizat reprezentantul DBS Bank, vorbind despre sortimentele de referință ale petrolului din Orientul Mijlociu.

Între timp, reacțiile din Iran au fost dure. Gărzile Revoluționare iraniene au transmis, prin intermediul presei de stat, că Teheranul va decide modul în care se va încheia războiul și au avertizat că nu vor permite exportul niciunui litru de petrol din regiune dacă atacurile Statelor Unite și ale Israelului vor continua.

În paralel cu evoluțiile militare, administrația americană analizează mai multe opțiuni pentru a limita creșterea prețurilor petrolului la nivel global. Potrivit unor surse citate de Reuters, Donald Trump ar lua în considerare relaxarea sancțiunilor impuse Rusiei în sectorul petrolier, precum și eliberarea unor cantități din rezervele strategice de țiței ale Statelor Unite.

Aceste discuții reflectă îngrijorarea Casei Albe că scumpirea petrolului, alimentată de mai mult de o săptămână de atacuri asupra Iranului, ar putea afecta economia americană și nivelul de trai al consumatorilor. Creșterea costurilor cu energia ar putea avea și consecințe politice, în contextul apropierii alegerilor intermediare din noiembrie, când republicanii speră să își mențină controlul asupra Congresului.

Trump a declarat reporterilor aflați în Florida că administrația sa analizează ridicarea unor sancțiuni impuse anumitor state, ca parte a eforturilor de stabilizare a pieței petrolului. El a sugerat că aceste măsuri ar putea fi aplicate până când traficul prin strâmtori strategice va fi restabilit, fără a oferi însă detalii suplimentare despre statele vizate.

„Avem sancţiuni împotriva unor ţări. Vom ridica aceste sancţiuni până când strâmtoarea va fi deschisă”, a fost mesajul scurt transmis de Trump.

Relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar putea contribui la creșterea aprovizionării globale cu petrol, într-un moment în care transporturile din Orientul Mijlociu sunt grav afectate de extinderea conflictului cu Iranul. În același timp, o astfel de decizie ar putea complica eforturile Washingtonului de a limita veniturile Moscovei din exporturile energetice, folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Potrivit analiștilor și oficialilor din industrie, opțiunile rapide ale administrației americane pentru a reduce prețurile petrolului sunt limitate. Una dintre puținele soluții cu impact imediat ar fi restabilirea traficului petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, ruta strategică dintre Iran și Oman prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol. Până când acest coridor maritim nu va funcționa în condiții normale, piețele energetice vor rămâne extrem de sensibile la evoluțiile din regiune.