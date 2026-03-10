Criza din Iran, subiect de dezbatere la nivel mondial, din cauza efectelor care pot provoca o criză planetară de proporții. Dan Andronic, realizatorul podcastului difuzat de evz.ro, alături de jurnalistul Mirel Curea și de fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, au analizat războiul care dă mari emoții tuturor.

Dan Andronic a vorbit despre dimensiunea conflictului, una neamiîntâlnită de decenii. Războiul ar putea să provoace o avalanșă pentru economia mondială. Problema se amplifică pe zi ce trece.

„N-am mai văzut așa ceva, nici cred că, la cât îmi aduc eu aminte, deși eram copil, nici în perioada conflictului dintre Iran și Irak. Nu era starea asta de conflict și perturbările, care există azi. Pentru că, dacă vreți, globalizarea a făcut ca 80% din traficul aerian să meargă în zona aia. Sunt 14 milioane de barili de petrol pe zi care trec prin zonă. Și așa mai departe.

Toate astea pot să declanșeze o criză economică la nivel mondial. Cred că suntem la un pas de ea. Dacă mai durează o săptămână. Cam asta e o criză care va afecta și China, va afecta și Europa, va afecta și Statele Unite, va produce niște perturbări”, a explicat Dan Andronic.

Silviu Predoiu a fost intrebat dacă americanii și israelienii și-au calculat greșit pașii atunci când au hotărât să atace Iranul. „Ambele state au experți redutabili, pe unii i-am cunoscut, capabili să facă planificări foarte serioase și să ofere o bază decidentului.

Problema este dacă decidentul ține sau nu cont de aceste valori. Mie mi se pare că a fost ceea ce se numește wishful thinking. Au vrut să vadă ceea ce își doreau să vadă și Trump și Netanyahu. Pentru că nu pot să-i bănuiesc pe experții lor că nu sunt pregătiți și capabili să înțeleagă ce se întâmplă, mai ales că au exemplele recente. Americanii au Afganistanul, au Irakul, au Siria. N-aveai niciun fel de motiv să-ți închipui că va fi alt fel”, a afirmat generalul Predoiu.

Problema este că războiul, anunțat a fi de scurtă durată durează deja foarte mult și nu sunt semnale că va înceta prea curând. Mai mult, s-a extins într-un conflict regional.

„Dar presiunea și evenimentele interne și presiunea generată de premierul israelian au anulat orice fel de altă relevanță a unor evaluări făcute de specialiști. Ceea ce s-a promis, că așa a fost angajamentul, s-a promis că va fi un conflict limitat, atât ca obiective, cât și ca durată și extindere geografică s-a transformat deja în cu totul altceva. A devenit deja un conflict regional”, a mai precizat fostul șef al SIE.