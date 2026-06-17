Teama de o criză economică, principala preocupare a românilor. Dan Andronic: Majoritatea consideră că Ilie Bolojan trebuia demis
SURSA FOTO: Inquam Photos / Casian Mitu - Ilie Bolojan
Jurnalistul Dan Andronic a comentat rezultatele unui sondaj Avangarde realizat în iunie 2026, care indică faptul că situația economică reprezintă principala preocupare a românilor.
Potrivit datelor prezentate, temerile legate de o eventuală criză economică depășesc îngrijorările privind războiul din Ucraina, sănătatea sau tensiunile sociale, iar percepția publică asupra fostului premier Ilie Bolojan este una preponderent negativă.
Sondajul arată că frica de o criză economică este cea mai mare preocupare a românilor
Dan Andronic a transmis că rezultatele cercetării sociologice evidențiază un nivel ridicat de pesimism în rândul populației.
Potrivit sondajului Avangarde, 81% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 14% se declară optimiști cu privire la evoluția țării.
Cea mai mare îngrijorare pentru perioada următoare este reprezentată de posibilitatea unei crize economice, indicată de 37% dintre participanții la sondaj.
Pe următoarele locuri în clasamentul temerilor se află viitorul copiilor, menționat de 21% dintre respondenți, escaladarea războiului din Ucraina, indicată de 13%, problemele de sănătate, cu 9%, și ura din societate, cu 5%.
Jurnalistul a subliniat că nivelul preocupărilor economice s-a menținut ridicat în ultimele luni, fiind de 37% în aprilie, 38% în mai și 37% în iunie.
Majoritatea respondenților consideră că Ilie Bolojan trebuia demis prin moțiune de cenzură
Comentând rezultatele sondajului, Dan Andronic a afirmat că percepția publică asupra mandatului lui Ilie Bolojan a fost influențată puternic de contextul economic.
Potrivit datelor prezentate, 54% dintre respondenți consideră că fostul premier trebuia demis prin moțiune de cenzură, în timp ce 40% nu împărtășesc această opinie.
Jurnalistul a susținut că pentru o mare parte dintre români preocupările economice au devenit criteriul principal prin care este evaluată activitatea guvernamentală.
În același timp, sondajul indică faptul că Ilie Bolojan păstrează un nivel de încredere de 29%, însă procentul celor care nu au încredere în el ajunge la 67%.
Temerile economice domină agenda publică din România
În analiza sa, Dan Andronic a apreciat că rezultatele cercetării reflectă o stare de neliniște accentuată în societate, generată în principal de situația economică și de perspectivele financiare ale populației.
Acesta a susținut că, în prezent, teama de sărăcie și de deteriorarea nivelului de trai este mai puternică decât alte riscuri percepute de cetățeni, inclusiv cele legate de securitate sau sănătate.
„Ilie-Sărăcie a băgat spaima în români mai tare decât războiul din Ucraina!
Sondajul Avangarde din iunie 2026 scoate la iveală o realitate cruntă: românilor nu le mai arde de ideologii și promisiuni deșarte, ci tremură pentru siguranța lor economică!
Într-un climat sumbru, în care 81% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită și doar 14% mai au curajul să fie optimiști, panica a pus stăpânire pe societate.
Cea mai alarmantă cifră din sondaj?
37% dintre români indică o eventuală criză economică drept principala teamă pentru perioada următoare!
Frica de sărăcie a bătut orice alt pericol:
⚠️ 37% – Criză economică
⚠️ 21% – Viitorul copiilor
⚠️ 13% – Escaladarea războiului din Ucraina
⚠️ 9% – Problemele de sănătate
⚠️ 5% – Ura din societate
Cu alte cuvinte, frica economică este mai puternică decât frica de război sau de boală!
Iar această teroare nu e o întâmplare de moment: e o constantă toxică! Cifrele se mențin la fel de mari lună de lună (37% în aprilie, 38% în mai, 37% în iunie).
Patru din zece români se culcă și se trezesc cu gândul la colapsul financiar!
În acest context de coșmar, performanța politică a lui Ilie Bolojan este judecată extrem de dur de către public. Românii au pus filtrul supraviețuirii economice pe guvernarea sa, iar verdictul este necruțător:
54% dintre respondenți consideră că premierul Bolojan TREBUIA DEMIS prin moțiune de cenzură!
Doar 40% au mai încercat să-i găsească scuze.
Majoritatea populației nu îl mai vede ca pe o soluție, ci ca pe o parte majoră din problemă!
Paradoxul? Deși păstrează o cotă de încredere personală de 29% (un profil de credibilitate pe care încă se mai agață), zidul de respingere este uriaș: 67% neîncredere! 📉🚫 Acest capital politic măcinat arată clar limita sa.
Concluzia este tristă, dar inevitabilă: Ilie Bolojan poate avea imaginea sa de lider serios, dar în realitate va rămâne în istorie drept cel mai slab prim-ministru, cel sub mandatul căruia frica de sărăcie a devenit parte a ethosului mai multor generații!”, transmite jurnalistul Dan Andronic într-o postare pe Facebook.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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