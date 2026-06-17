Teama de o criză economică, principala preocupare a românilor. Dan Andronic: Majoritatea consideră că Ilie Bolojan trebuia demis

Jurnalistul Dan Andronic a comentat rezultatele unui sondaj Avangarde realizat în iunie 2026, care indică faptul că situația economică reprezintă principala preocupare a românilor.

Potrivit datelor prezentate, temerile legate de o eventuală criză economică depășesc îngrijorările privind războiul din Ucraina, sănătatea sau tensiunile sociale, iar percepția publică asupra fostului premier Ilie Bolojan este una preponderent negativă.

Dan Andronic a transmis că rezultatele cercetării sociologice evidențiază un nivel ridicat de pesimism în rândul populației.

Potrivit sondajului Avangarde, 81% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 14% se declară optimiști cu privire la evoluția țării.

Cea mai mare îngrijorare pentru perioada următoare este reprezentată de posibilitatea unei crize economice, indicată de 37% dintre participanții la sondaj.

Pe următoarele locuri în clasamentul temerilor se află viitorul copiilor, menționat de 21% dintre respondenți, escaladarea războiului din Ucraina, indicată de 13%, problemele de sănătate, cu 9%, și ura din societate, cu 5%.

Jurnalistul a subliniat că nivelul preocupărilor economice s-a menținut ridicat în ultimele luni, fiind de 37% în aprilie, 38% în mai și 37% în iunie.

Comentând rezultatele sondajului, Dan Andronic a afirmat că percepția publică asupra mandatului lui Ilie Bolojan a fost influențată puternic de contextul economic.

Potrivit datelor prezentate, 54% dintre respondenți consideră că fostul premier trebuia demis prin moțiune de cenzură, în timp ce 40% nu împărtășesc această opinie.

Jurnalistul a susținut că pentru o mare parte dintre români preocupările economice au devenit criteriul principal prin care este evaluată activitatea guvernamentală.

În același timp, sondajul indică faptul că Ilie Bolojan păstrează un nivel de încredere de 29%, însă procentul celor care nu au încredere în el ajunge la 67%.

În analiza sa, Dan Andronic a apreciat că rezultatele cercetării reflectă o stare de neliniște accentuată în societate, generată în principal de situația economică și de perspectivele financiare ale populației.

Acesta a susținut că, în prezent, teama de sărăcie și de deteriorarea nivelului de trai este mai puternică decât alte riscuri percepute de cetățeni, inclusiv cele legate de securitate sau sănătate.