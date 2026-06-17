Irina Begu Trophy, organizat în săptămâna 15–21 iunie 2026, la București, se bucură de o participare internațională masivă

Ajuns la cea de-a V-a ediție, turneul de tenis Irina Begu Trophy aduce în această săptămână la București un spectacol sportiv de înalt nivel. Înscris în calendarul ITF World Tennis Tour, evenimentul organizat la Academia de Tenis Herăstrău se bucură în acest an de o participare internațională solidă, dar și de o prezență masivă a sportivelor din România pe ambele tablouri de joc.

Organizat în perioada 15–21 iunie 2026, Irina Begu Trophy face parte din circuitul mondial feminin ITF și pune la bătaie premii totale în valoare de 15.000 de dolari. Dincolo de miza financiară și de punctele WTA puse în joc, turneul își păstrează misiunea de suflet: promovarea tinerelor jucătoare și atragerea copiilor către sportul de performanță.

”Este un proiect prin care încercăm să aducem mai mulți copii către tenis și sport în general. Îmi doresc ca acest turneu să continue mulți ani de-acum înainte”, declara Irina Begu, inițiatoarea acestui proiect.

Ediția din acest an este marcată de un mix cultural și sportiv de excepție. Pe tabloul principal de simplu evoluează jucătoare din opt țări, în timp ce proba de dublu aliniază la start sportive din zece țări. Printre națiunile reprezentate se numără Egipt, Cehia, Norvegia, Italia, Bosnia și Herțegovina, Danemarca, India și Ucraina.

România își confirmă statutul de forță în tenisul juvenil, având cea mai numeroasă delegație din competiție. Nu mai puțin de 21 de jucătoare românce luptă pe tabloul de simplu, în timp ce opt echipe 100% autohtone au intrat în cursa pentru trofeul de dublu.

Marea favorită a publicului și cap de serie numărul 1 este tot o româncă: Eva Maria Ionescu (locul 653 WTA), o sportivă aflată în plină ascensiune.

Pentru a înțelege dinamica turneului, iată cum arată ierarhia favoritelor în cele două probe:

Proba de Simplu (Cap de serie) Proba de Dublu (Favorite) 1. Eva Maria Ionescu (România) 1. Rose Marie Nijkamp / Daria Yesypchuk 2. Daria Yesypchuk (Ucraina) 2. Astrid Wanja Brune Olsen / Linda Sevcikova 3. Nada Fouad (Egipt) 3. Alesia Breaz / Cristiana Nicoleta Todoni 4. Rose Marie Nijkamp (Olanda) 4. Lavinia Luciano / Diana‑Ioana Simionescu

Irina Begu Trophy își consolidează poziția de cel mai important turneu de categorie ITF din sudul țării. Pentru fetele aflate la început de drum în circuitul profesionist, meciurile din Herăstrău reprezintă o ocazie ideală de a acumula puncte prețioase, experiență în fața unor adversare internaționale și vizibilitate în presă.

Participarea masivă a sportivelor românce, dublată de prezența concurenței din străinătate, confirmă că acest proiect a devenit o adevărată platformă de dezvoltare pentru noul val din tenisul feminin mondial.