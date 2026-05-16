Turneul reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii jucători care urmăresc să acumuleze primele puncte ATP. Ediția din acest an a evenimentului este înscris la Federația Internațională de Tenis (ITF) și face parte din calendarul ITF World Tennis Tour și atrage jucători din peste 15 țări.

Un turneu ITF M15 este o competiție din circuitul ITF Men’s World Tennis Tour cu premii totale de 15.000 USD, destinată jucătorilor aflați la început de carieră sau în faza de acumulare de puncte pentru a urca spre nivelul Challenger și ATP. Este practic o competiție din categoria de intrare în tenisul profesionist.

Un turneu ITF M15 este esențial pentru viitorul unui jucător de tenis, fiind primul nivel profesionist în tenisul masculin, cu premii de 15.000 USD și puncte ATP importante pentru jucătorii tineri sau aflați în ascensiune. Câștigătorul primește 15 puncte ATP, foarte importante pentru un aspirant la marile turnee de tenis.

Procedurile de înscriere sunt strict reglementate de Federația Internațională de Tenis (ITF), inclusiv înscrierea la un astfel de turneu se face direct pe site-ul federației internaționale, nu pe site-ul organizatorului și doar de către sportiv, nu de antrenorul acestuia sau clubul la care este legitimat. De fapt, la un turneu ITF M15 pot participa și sportivi care nu sunt legitimați la un club de tenis, condiția esențială pentru înscrierea la turneu, pentru toți sportivii, fiind aceea de a avea un ID ITF activ sau IPIN (International Player Identification Number), care certifică înregistrarea în sistemul ITF.

Ordinea de acceptare la turneu se face în funcție de clasament ATP/ITF, iar cei fără clasament pot intra în calificări în limita locurilor disponibile sau pot primi wildcard-uri oferite de organizator.

Ioana Cup a apărut în 2001 ca un turneu ITF M10 organizat și găzduit de Tenis Club Herăstrău, cu obiectivul de a oferi jucătorilor tineri o platformă profesionistă pentru acumularea primelor puncte ATP. Încă de la prima ediție, turneul a atras sportivi din mai multe țări europene, semnalând potențialul competiției de a deveni un reper în calendarul ITF.

Ediția din acest an a turneului se va desfășura în perioada 17 – 24 mai 2026, pe terenurile de zgură ale Tenis Club Herăstrău și se bucură de participarea a peste 80 de jucători de tenis din peste 15 țări. Pe lângă România, la competiție vor fi prezenți sportivi din Spania, Italia, Germania, Franța, Polonia, Danemarca și chiar Canada, confirmând statutul internațional al evenimentului.

„Pentru jucătorii de tenis din România, turneul reprezintă o oportunitate de a obține puncte ATP fără a părăsi țara, un context competitiv puternic, cu adversari internaționali și un spațiu de afirmare pentru juniorii de perspectivă. Astăzi, Ioana Cup este perceput ca un turneu bine organizat, cu tradiție în formare, care atrage constant jucători din întreaga lume. Edițiile recente au confirmat că evenimentul și-a găsit locul în calendarul ITF, iar Bucureștiul beneficiază de un turneu profesionist care crește de la an la an”, a declarat Ion Țupa, directorul turneului ITF M15 ”Ioana Cup”.

Conform Federației Internaționale de Tenis, ediția 2026 a turneului ITF M15 „Ioana Cup” se desfășoară între 17 și 24 mai 2026.

Competiția începe cu rundele de calificări programate în zilele de duminică luni și marți, respectiv 17, 18 și 19 mai. Tabloul principal pornește în cea de-a treia zi a turneului, marți, 19 mai.

Finala este stabilită pentru 24 mai, încheind o săptămână de meciuri intense la Tenis Club Herăstrău, pe Șoseaua Nordului 7–9 din București. Turneul se joacă pe zgură, iar mingea oficială folosită este Wilson Tour Premier.

Structura competiției rămâne una clasică pentru nivelul M15: un tablou de calificări cu 64 de jucători care luptă pentru acces pe tabloul principal, unde se aliniază 32 de sportivi. Proba de dublu reunește 16 echipe, completând programul unei săptămâni dedicate tenisului profesionist.

Situat într-un cadru natural privilegiat, pe malul lacului Herăstrău, clubul nu este doar o bază sportivă, ci un loc încărcat de istorie, unde s-au șlefuit talente care au dus numele României pe cele mai înalte culmi ale sportului alb.

Clubul are o tradiție care se întinde pe mai bine de jumătate de secol. Bazele acestei locații au fost puse în perioada de aur a tenisului românesc (anii ’60 – ’70), fiind strâns legată de dezvoltarea bazei sportive din zona de nord a Capitalei. De-a lungul deceniilor, clubul a trecut prin diverse procese de modernizare, transformându-se dintr-o bază de antrenament clasică într-un club modern, care respectă standardele internaționale.

Tenis Club Herăstrău este recunoscut pentru calitatea suprafețelor de joc, fiind preferat de profesioniști tocmai pentru întreținerea riguroasă a zgurii. Clubul dispune, în general, de 8 terenuri de tenis pe zgură. Pe timpul iernii, majoritatea terenurilor sunt acoperite cu baloane presostatice performante, dotate cu sisteme de încălzire și iluminat nocturn, permițând jocul la temperaturi optime 365 de zile pe an.

Tenis Club Herăstrău se adresează unei plaje largi de pasionați, de la amatori la profesioniști: Școala de tenis, Închiriere terenuri, Turnee de tenis, Facilități conexe (vestiare moderne, dușuri, pro-shop, terasă/cafenea, parcare)

Dacă zgura de la Herăstrău ar putea vorbi, ar povesti despre cele mai mari nume ale tenisului mondial. Clubul a fost „casa” sau locul de antrenament pentru: Ilie Năstase și Ion Țiriac, Horia Tecău și Florin Mergea, jucătoare precum Simona Halep, Sorana Cîrstea sau Ana Bogdan sunt, de asemenea, văzute des la această bază sportivă.