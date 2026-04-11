Ciprian Ciucu a anunțat că va interveni în trei direcții principale: realizarea unei evaluări temeinice, elaborarea unui studiu pentru redefinirea și reintegrarea funcțiunilor parcului — precum teatrul de vară, debarcaderul sau grădina japoneză — și dezvoltarea unui proiect detaliat care să permită lucrări de calitate. De asemenea, acesta a subliniat necesitatea recuperării terenurilor care, în opinia sa, au fost înstrăinate din patrimoniul parcului.

„Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. A suferit de curând ceva reparaţii la alei şi s-au plantat nişte copaci, dar nu este suficient. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriş, oamenii le ocolesc. Herăstrăul, de care pe toţi ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coşuri de gunoi, 6 modele de bănci, şi vreo 3 de stâlpi de iluminat), caşcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muţunache şi pokemoni), cu marerial dendrologic vechi, arbori ce trebuie reimprospătaţi şi câte şi mai câte defecte, de la locurile de joacă şi până locurile pentru căţei”, afirmă primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, susţinută şi de fotografii relevante.

Ciprian Ciucu a transmis că Parcul Herăstrău are nevoie de trei intervenții majore și a dat asigurări că se va implica direct în realizarea acestora.

Potrivit edilului, este necesară o evaluare detaliată a parcului, realizată metru cu metru, precum și un studiu care să redefinească și să reintegreze funcțiunile existente, inclusiv teatrul de vară, debarcaderul, grădina japoneză sau zona de tip pump track. De asemenea, acesta consideră esențială elaborarea unui proiect coerent, care să includă lucrări de calitate, un stil unitar de mobilier urban, adecvat unui parc de importanță majoră, și plantarea unor arbori potriviți pe termen lung.

În plus, primarul a subliniat necesitatea recuperării terenurilor care, în opinia sa, au fost înstrăinate din patrimoniul parcului.

„Are nevoie, şi mă voi ocupa, de trei lucruri: de o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefineaască şi reintegreze toate funcţiunile (vezi teatrul de vară, debarcaderul, gradina japoneză, pump track etc.); de o proiectare amănunţită care să aducă lucrări de calitate, un singur tip de model de mobiler, clasic, demn de un parc monument, care să aducă arborii potriviţi, care să umbrească pentru generaţii etc. şi de readucerea în proprietatea Municipului Bucureşti a terenurilor „furate” parcului!”, afirmă primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a transmis că, pentru perioada rămasă din mandat, obiectivul principal în Parcul Herăstrău va fi menținerea ordinii și curățeniei, subliniind că etapele complexe de modernizare necesită timp.

Edilul a explicat că realizarea studiilor detaliate, proiectarea, obținerea avizelor și autorizațiilor ar putea dura aproximativ doi ani, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor proiecte similare. Până atunci, autoritățile vor interveni pentru consolidarea malurilor — pentru care a fost deja emisă autorizația de construire — și vor pregăti proiectele pentru refacerea aleilor și a pistelor de biciclete.

De asemenea, primarul a anunțat că, în circa o lună, va organiza o dezbatere publică în parc, dedicată etapelor viitoare, resurselor necesare și calendarului de implementare.