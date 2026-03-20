Poliția Locală și Primăria București îi roagă pe șoferi să nu mai dea bani „parcagiilor” din zonele aglomerate. Ei spun că această practică este nu doar deranjantă, ci și o formă de înșelăciune care trebuie oprită. Poliția Locală a explicat că astfel de persoane apar de nicăieri și fac bani pe seama șoferilor, așa că nu ar trebui încurajate.

Oficialii Poliției au adăugat că fiecare leu dat acestor oameni îi menține în stradă și perpetuează fenomenul. Primăria București a transmis un mesaj similar, spunând că doar împreună se poate opri această situație.

Poliția Locală îi surprinde pe „parcagii” atât cu camerele de supraveghere, cât și prin echipaje în teren, care îi amendează. Autoritățile au precizat că cele mai frecvente astfel de cazuri sunt în jurul Sălii Palatului, Curții de Apel, Spitalului Universitar, Pieței Națiunile Unite și Palatului CEC.

„Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor. Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită. Nu le mai daţi bani parcagiilor! Doar împreună reuşim să stopăm fenomenul.”

Reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București au transmis că, împreună cu celelalte structuri ale Primăriei, lucrează pentru a „civiliza” toate spațiile publice din Capitală. Aceștia au precizat că se demontează panourile publicitare amplasate ilegal, se ridică garaje și containere, se desființează construcții ilegale de pe spațiile verzi sau trotuare, se repară trotuarele și se refac trecerile de pietoni. De asemenea, autoritățile îndreaptă și curăță indicatoarele rutiere și scot mașinile de pe trotuare, montând stâlpișori și jardiniere.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a trasat sarcini clare Poliției Locale, Administrației Străzilor și Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, insistând ca toate lucrările să fie duse la bun sfârșit. El a subliniat că planul include dezafectarea tuturor construcțiilor ilegale din parcuri, după ce au fost eliminate elemente ilegale din parcul Herăstrău, urmând ca același lucru să se facă și în parcul Cișmigiu.

Acțiunile sunt abia la început, dar instituția „începe să miște” pentru a asigura spații publice mai civilizate în întreg Bucureștiul.

„Punem orașul la punct, pas cu pas❗ Lucrăm alături de celelalte administrații ale Primăria Municipiului Bucureşti, pentru a civiliza toate spațiile publice.

✔️ Demontăm panourile publicitare amplasate ilegal pe domeniul public;

✔️ Ridicăm garaje, containere, desființăm construcții ilegale care ani de zile au zăcut pe spațiul verde sau pe trotuare;

✔️ Retrasăm treceri de pietoni;

✔️ Reparăm trotuarele;

✔️ Îndreptăm și curățăm indicatoare rutiere;

✔️ Scoatem mașinile de pe trotuare și montăm stâlpișori, jardiniere! Primarul Ciprian Ciucu a trasat sarcini clare, atât nouă, #PolițieiLocale, cât și colegilor de la Administrația Străzilor , Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti … și se asigură că toate sunt duse la bun sfârșit. CIPRIAN CIUCU: „VOM CIVILIZA TOATE SPAȚIILE PUBLICE”

„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a promis primarul general.”

Reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București au transmis că au efectuat controale pentru a măsura nivelul de zgomot în zonele comerciale mixte, inclusiv în Centrul Vechi, în weekendul recent. Ei au explicat că muzica din cluburi nu trebuie să creeze disconfort major locuitorilor sau trecătorilor, precizând că nivelul sonor nu trebuie să fie atât de puternic încât să afecteze persoanele din zonă.

Poliția a măsurat intensitatea sunetului la mai multe cluburi și a întocmit pentru fiecare proces verbal de inspecție. Autoritățile au precizat că vor aplica amenzi semnificative, care pot ajunge până la 60.000 de lei. În cadrul controalelor s-a verificat și respectarea legislației privind comerțul alimentar, inclusiv afișarea prețurilor la raft și respectarea programului de funcționare.

În urma verificărilor, au fost aplicate două amenzi, însoțite de suspendarea temporară a activității. Poliția Locală a anunțat că va continua aceste controale în toate zonele cu cluburi, baruri și discoteci din București.