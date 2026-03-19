Descoperă „HYPERBOREA”, universul sonor creat de Edward Maya. O experiență unică te așteaptă pe 18 noiembrie, la Sala Palatului.

„HYPERBOREA este unul dintre cele mai importante proiecte ale mele. De-a lungul anilor,muzica mea a ajuns în multe colțuri ale lumii, dar întotdeauna am simțit că rădăcinile inspirației mele se află aici, în cultura și energia spațiului românesc. Acest spectacol este felul meu de a reuni tot ceea ce iubesc în muzică: libertatea sunetului electronic, profunzimea orchestrei simfonice și emoția temelor muzicale străvechi. Este o călătorie între trecut și viitor, între ceea ce am fost și ceea ce putem deveni prin muzică. Abia aștept să împărtășesc această experiență cu publicul”, a declarat Edward Maya.

Inspirat de legenda Hyperboreei – un tărâm al luminii și armoniei, unde muzica era limbajul ce conecta oamenii cu universul – „HYPERBOREA” transformă scena Sălii Palatului într-un univers sonor spectaculos. Ritmurile ancestrale se împletesc cu pulsul modern, iar muzica electronică întâlnește orchestrarea cinematică, dând naștere unei experiențe ce unește tradiția și modernitatea.

Ajuns la cea de-a treia ediție, „HYPERBOREA” aduce pe scenă invitați speciali, o producție complexă și momente muzicale unice, transformând concertul într-un veritabil spectacol live de excepție.

Edward Maya – producător, DJ, primul și singurul artist român câștigător al unui premiu Billboard

este unul dintre cei mai apreciați compozitori români, recunoscut la nivel internațional. De-a lungul

carierei, a lansat hituri care au dominat clasamentele globale, iar piesa „Stereo Love” s-a clasat în topurile muzicale din numeroase țări, ajungând în primele poziții ale clasamentelor internaționale.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Kiss FM.