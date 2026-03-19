Împreună cu Orchestra Operei Naționale București dirijată de Daniel Jinga vor concerta artiști de renume internațional: Valentina Naforniță, Alexandru Tomescu, Damian Drăghici și Ana Cebotari. Experiența publicului va fi întregită de participarea extraordinară a Capelei Corale Academice „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, dirijoare Ilona Stepan.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul https://iticket.md/event/concert-aniversar-dedicat-zilei-unirii-basarabiei-cu-romania sau de la casieria Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare 152, Chișinău.

PROGRAM

Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini: Alexandru Tomescu & Orchestra Operei Naționale București

Lie, ciocârlie , Trecui dealul la Băiuț (cântece tradiționale) și Până când nu te iubeam (Anton Pann), orchestrație realizată de Cristian Lolea: Ana Cebotari, Capela Corală Academică „Doina” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău & Orchestra Operei Naționale București

Sono Andati? (arie din opera La Boheme de Giacomo Puccini), Meine Lieppe (aria Giudittei din opereta Giuditta de Franz Lehar) și Aria Rusalkăi (din opera Rusalka de Antonín Dvořák) : Valentina Naforniță & Orchestra Operei Naționale București

Hora Staccato de Grigoraș Dinicu, Mocirița ( cântec tradițional, orchestrație realizată de Andrei Tudor) și Ciocârlia : Damian Drăghici & Orchestra Operei Naționale București

Fandacsia op.170 pentru orchestră de Dan Dediu – Orchestra Operei Naționale București

Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu – Orchestra Operei Naționale București

Evenimentul omagiază momentul istoric al Unirii Basarabiei cu România în 1918 și aduce împreună artiști de pe ambele maluri ale Prutului, reafirmând unitatea de limbă, cultură și spirit european. Soprana Valentina Naforniță este una dintre cele mai apreciate artiste lirice originare din Republica Moldova. Laureată a unor competiții prestigioase, între care BBC Cardiff Singer of the World – categoria Lied, artista a evoluat pe marile scene ale Europei și a fost membră a ansamblului Operei de Stat din Viena. Violonistul Alexandru Tomescu, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, este cunoscut atât pentru virtuozitatea sa, cât și pentru proiectele culturale prin care aduce muzica clasică mai aproape de public. Interpretările sale pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, sunt apreciate pentru profunzime și expresivitate. Damian Drăghici este maestru al naiului și cunoscut promotor al muzicii românești în lume. Absolvent al Berklee College of Music din Boston, artistul a construit o carieră internațională în care îmbină influențe de jazz, muzică tradițională și sonorități clasice, contribuind la redefinirea expresivității acestui instrument emblematic pentru patrimoniul muzical românesc. Soprana basarabeană Ana Cebotari este cunoscută pentru proiectele sale care aduc împreună tradiția și expresia muzicală contemporană prin reinterpretarea sonorităților folclorice într-o formulă artistică ce îmbină autenticitatea tradițională cu bogăția expresivă a orchestrei simfonice.

Concertul aniversar dedicat zilei de 27 martie este complementar inițiativelor culturale realizate în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Culturii din Republica Moldova și Institutul Cultural Român, precum susținerea unor turnee europene ale creatorilor din Republica Moldova sau concertul extraordinar al Orchestrei Europene de Tineret EUYO organizat în Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei.