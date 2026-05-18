Premiera operei „Iolanta” de pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău a avut loc pe data de 3 martie 2026, regia poartă semnătura lui Slava Sambriș, scenografia a fost realizată de Iurie Matei, costumele de către Alina Rotaru. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Spătaru.

Spectacolul ne transpune într-un univers atemporal, la granița dintre basm și realitate, unde povestea tinerei Iolanta, fiica Regelui René, devine o metaforă tulburătoare despre descoperirea de sine prin iubire. Într-o reședință izolată, protejată de un secret impus prin decret regal, Iolanta își trăiește orbirea fără să cunoască existența luminii, percepând lumea doar prin simfonia miresmelor și a sunetelor. Echilibrul fragil al acestui paradis artificial este zdruncinat de apariția neașteptată a cavalerului Vaudémont, cel care îi dezvăluie fetei adevărul despre culori și strălucire. În acest cadru încărcat de lirism, vindecarea Iolantei nu este doar un miracol medical, ci unul al spiritului, este triumful voinței și al pasiunii asupra ignoranței, demonstrând că adevărata vedere se dobândește abia atunci când inima acceptă provocările lumii reale în detrimentul unei iluzii confortabile.

În universul operei lui Ceaikovski, iubirea apare ca forță catalizatoare a cunoașterii și a vindecării. Firul roșu al acestei legături amoroase pornește de la contrastul dintre întunericul protejat, iluzia tatălui și lumina revelată, dragostea lui Vaudémont. Această „aventură a inimii” devine motorul transformării. Dacă pentru regele René dragostea înseamnă izolare și tăcere, pentru Vaudémont ea înseamnă adevăr și expunere. Astfel, relația tinerilor transcende simplul flirt de epocă, devenind o călătorie inițiatică în care Iolanta nu alege doar un bărbat, ci alege să vadă lumea, demonstrând că dragostea autentică este singura capabilă să ne ofere curajul de a înfrunta realitatea, oricât de copleșitoare ar fi „lumina” ei.

„Cred că mesajul operei este mai actual ca oricând: să ne întoarcem la dragoste, la empatie, la bunătate — valori simple, dar esențiale, pe care le pierdem uneori în zgomotul cotidian. Iolanta învață să vadă, iar noi, prin ea, suntem invitați să ne reînnoim privirea interioară. Doresc ca publicul să se lase atras în universul acestei opere ca într-o lumină blândă, să redescopere emoția sinceră și să plece acasă cu un gând bun, cu o liniște pe care arta o poate aduce atât de generos. Pentru mine, participarea la acest proiect este un dar, iar tot ceea ce mi-am propus este să îl restitui publicului în aceeași măsură.” – Slava Sambriș, regizor

Distribuție:

Iolanta – Valentina Nafornița

Vodemon – Dumitru Mîțu

Robert – Andrei Jilihovschi

Rene – Alexei Botnarciuc

Ebn-Hakia – Vitalie Maciunschi

Marta – Tatiana Busuioc

Brigitta – Alexandra Procopovici

Laura – Tatiana Luchian

Bertrand – Gheroghe Severin

Almerik – Vadim Ceban

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Cu sprijinul: Promenada Mall Bucuresti, NEPI Rockcastle

Parteneri: Aqua Carpatica, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust