Ziua de 1 Mai vine cu o explozie de energie în toată România, de la spectacole de teatru și festivaluri urbane la petreceri pe litoral și concerte în aer liber.

În București, ziua de vineri aduce un mix amplu de experiențe culturale și de divertisment. Cei interesați de istorie pot participa la tururile ghidate ale Palatului Parlamentului, programate la ora 11:00 și 13:00, la Palatul Parlamentului de pe Strada Izvor 2-4, cu un cost de 69 de lei.

Seara este dedicată teatrului, cu spectacole precum „Burlac la 40 de ani” și „Fanteziile soțului meu”, ambele la ora 19:30 la Teatrul Roșu de pe Strada Bărației 31, dar și „Boeing Boeing” la ora 20:30 la Teatrul Elisabeta de pe Bulevardul Regina Elisabeta 45.

La Teatrul Național București sunt programate „Hedda Gabler” (Sala „Ion Caramitru”, ora 19:00) și „Perplex” (Sala Atelier, ora 19:00), completând oferta culturală a zilei.

Tot în Capitală, atmosfera de petrecere este intensă: „1 Mai Muncitoresc” are loc la Bodega La Mahala, pe Strada Covaci 6-8, iar Hotel Caro de pe Strada Barbu Văcărescu 164A găzduiește un eveniment festiv în aer liber.

Pentru iubitorii de muzică electronică, Black Coffee urcă la pupitru în cadrul evenimentului Black Coffee X GAIA, de la ora 15:00 la Gaia Boutique Club. În plus, Cooperativa de distracție – ediția I aduce un nou concept de festival urban la Lucky Mill, completând oferta de petreceri a orașului.

În Cluj-Napoca, seara de 1 Mai este marcată de petrecerea „CBX is back in business @ SOA Events | Happy 1 May”, organizată în NOA Club de pe Strada Republicii nr. 109, de la ora 22:00, cu bilete între 49,99 și 59,99 lei prin LiveTickets.

De asemenea, pe 2 mai, Teatrul Național Cluj-Napoca găzduiește spectacolul „Numărul 1 Mondial” la Studioul Euphorion, de la ora 19:00.

La Timișoara, 1 Mai coincide cu deschiderea Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală” (ediția a L-a), la Filarmonica Banatul din Sala Capitol, pe Bulevardul C.D. Loga nr. 2, unde orchestra simfonică interpretează concertul „FINAL JOURNEY”.

În aceeași zi, Sala Sporturilor „Constantin Jude” găzduiește turneul „EVOLUȚIE” al lui Leo de la Roșiori, de la ora 19:00, în timp ce GRID FESTIVAL aduce experiențe urbane și comunitare, iar Auto Open Fest animă parcarea Shopping City Timișoara de pe Calea Șagului nr. 100, dedicat pasionaților de automobile.

La Iași, publicul poate urmări spectacolul „Digul și alte povestiri” la ora 19:00, la Sala de Teatru la CUB din cadrul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pe Strada Vasile Alecsandri nr. 16, într-o seară dedicată teatrului contemporan.

Constanța și Mamaia devin epicentrul distracției de litoral, cu evenimentul ELROW Goes to Mamaia, desfășurat pe 1 și 2 Mai, cunoscut pentru decorurile spectaculoase și DJ-ii internaționali, biletele fiind disponibile pe iaBilet. La Nuba Beach Club, WhoMadeWho X Nuba Beach Club începe la ora 14:00, cu prețuri între 300 și 400 de lei.

În Mamaia au loc și petrecerile „1 MAI de poveste x BDLP” la Princess Club, precum și concerte cu Johny Romano, dar și seri cu Diana Matei & Taraful Cleante și Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band, începând cu ora 19:30. Pentru iubitorii de muzică ușoară românească, Mirabela Dauer și Gheorghe Gheorghiu susțin un spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța.

În Craiova, 1 Mai vine cu un program extrem de variat. Trupa Ad Libitum Voices susține concertul „Primăvara Ad Libitum 26” la Teatrul Național „Marin Sorescu”, de la ora 17:00 sau 19:00, cu bilete de la aproximativ 86 de lei.

În Parcul Nicolae Romanescu continuă Târgul de Paște Craiova 2026, cu tema „Fairytale”, unde vizitatorii descoperă decoruri de poveste, produse artizanale, spectacole de teatru și folclor, dar și concerte în zona Foișor – Casa Bibescu, între orele 18:00 și 21:00.

Atmosfera este completată de concertul Alina Eremia în aer liber, o petrecere cu artista JO la Texan Country House din Călinești, de la ora 12:00, precum și de evenimentul „Seară Pop la Stadion”, programat de la ora 13:00 la Restaurant Stadion.