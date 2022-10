Alina Eremia și-a șocat urmăritorii atunci când a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu ochiul vânăt.

Artista apare pe Instagram într-o poză în care ochiul îi este vânăt. Surpriza a fost mare, deoarece fanii săi nu știau ca ea să fi fost implicată în vreun scandal cu violență domestică.

Alina Eremia se pregătește să lanseze un nou single

Urmăritorii săi nu au întârziat să reacționeze și întrebat-o imediat ce a pățit și dacă este totul în regulă.

„Ce ai pățit?/ Am crezut ca ai pățit ceva/ Am crezut pentru o secunda ca te-a lovit cineva, dar după mi-am dat seama ca e make-up/ M-am speriat puțin la început, am crezut ca e real/ Sper că nu e adevărat”, sunt numai câteva dintre comentariile internauților, care s-au arătat preocupați de starea Alinei.

Artista și-a liniștit fanii și a asigurat că totul este bine. Aceasta a dezvăluit că vânătăile sunt făcute din machiaj, iar fotografia postată are legătură cu cel mai nou single al său, care abordează tema violenței domestice.

Și-ar fi dorit să ia o pauză

Deși îi merge foarte bine din punct de vedere profesional, Alina Eremia a mărturisit că și-ar fi dorit să își amâne toate proiectele, pentru a-și face puțin timp și pentru ea însăși. Aceasta a spus că nu a reușit acest lucru până acum, deoarece nu a vrut să rateze nicio oportunitate care i-a ieșit în cale.

„Acum trei ani aș fi vrut să iau o pauză. Nu pentru că nu-mi mai doream, simțeam că sunt într-un punct în care simțeam că vreau să trec în altă etapă. Chestia asta se simțea și în cariera mea și aveam nevoie să stau puțin departe de tot haosul.

Voiam să iau o pauză pentru că voiam să mă redescopăr, dar atunci când ești prins în horă, e foarte greu să te retragi. Sunt multe lucruri care vin, oportunități, și nu poți să le dai cu piciorul. Automat nu am avut timp să fac asta”, a declarat recent Alina Eremia, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.