Începând cu 23 aprilie, investitorii pot tranzacționa un nou fond de tip ETF la Bursa de Valori București. Este vorba despre BT Index România ETF BET-TR (simbol bursier: BTBETRETF), un instrument care urmărește evoluția indicelui BET-TR.

Indicele BET-TR reflectă performanța celor mai lichide 20 de companii românești listate pe piața reglementată, incluzând atât evoluția prețurilor acțiunilor, cât și reinvestirea dividendelor. De la începutul anului, acest indice a înregistrat o creștere de aproximativ 17%.

Noul ETF devine al nouălea instrument de acest tip listat la BVB și poate fi tranzacționat prin intermediul brokerilor autorizați.

Companiile incluse în indicele BET-TR au o capitalizare totală de peste 334 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 58% din valoarea companiilor listate pe piața principală a bursei.

În ultimii ani, performanța indicelui a fost semnificativă: o creștere de 257% în ultimii cinci ani și un avans de 55% în 2025, cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Reprezentanții grupului bancar subliniază că noul produs este construit pe încrederea în economia locală.

„România are curaj, resurse și companii care cresc. BT România ETF este povestea unui fond născut din încrederea că potențialul țării poate fi transformat în oportunitate de cei care văd direcția și doresc să facă parte din ea. Urmărește evoluția celor mai reprezentative companii listate la Bursa de Valori București, așa încât dinamica lor se vede în performanța sa. Prin urmare, când companiile cresc, crește și fondul. Este un ETF pentru România, pentru cei care cred în România”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Piața ETF-urilor din România, în creștere

Lansarea vine într-un context în care piața ETF-urilor din România a crescut accelerat în ultimii ani, activele nete ajungând la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

”Grupul Financiar Banca Transilvania își reafirmă rolul de partener de încredere și pilon al creșterii economice în România, oferind de astăzi investitorilor un nou instrument financiar la Bursă. ETF-ul lansat de BT Asset Management SAI vine în completarea pieței tot mai dinamice a ETF-urilor care urmăresc indicii BVB, care a crescut considerabil în ultimii 2 ani și ale căror active nete ajung în prezent la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Noul ETF le permite investitorilor să-și diversifice economiile și să crească odată cu cele mai lichide companii românești, incluse în indicele BET-TR. Cei aproape 30 de ani de prezență și rezultate notabile ale grupului financiar Banca Transilvania pe piața de capital, ca emitent de acțiuni, de obligațiuni, ca societate de administrare a investițiilor și ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei, sunt confirmarea viziunii comune a BT și BVB: aceea de a construi o bursă accesibilă, lichidă și orientată către viitorul financiar al fiecărui român”, a declarat Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Reprezentanții Bursei consideră că listarea noului ETF este un semn clar al dezvoltării pieței de capital din România.

„Listarea noului ETF administrat de BT Asset Management este un semnal clar de maturizare a pieței de capital românești. Al nouălea instrument de acest tip de la cota Bursei subliniază faptul că românii au acces la un univers tot mai bogat de opțiuni, cu instrumente de investiție moderne și ușor de accesat, ce le permite să-și diversifice portofoliile. Ne așteptăm ca noul produs financiar să impulsioneze creșterea numărului de investitori de la BVB și să contribuie la dezvoltarea pieței de capital. Prezența unui jucător de talia BT în acest segment ridică standardul ofertei noastre de instrumente și reunește expertiza bancară de top cu dinamismul Bursei. Acest produs de investiție deschide noi drumuri către BVB, susținând un comportament investițional consecvent, cu costuri reduse, transparent și conectat direct la potențialul de creștere al economiei românești”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București.

Noul ETF oferă investitorilor posibilitatea de a investi simplu și diversificat în cele mai importante companii românești, urmărind evoluția întregii piețe. Lansarea marchează un nou pas în dezvoltarea instrumentelor financiare moderne disponibile pe piața locală.