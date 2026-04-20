România, în prag de „seppuku”. În timp ce scena politică de la București este ocupată de dispute interne, economia României riscă să intre într-o manevră de tip „seppuku economic”. Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează că incertitudinea este cel mai mare inamic al banilor, iar factura pentru acest „spectacol” va fi achitată, în final, de fiecare cetățean.

Instabilitatea alungă investitorii, care tind să își protejeze capitalul vânzând activele în lei pentru a cumpăra valute de refugiu (euro sau dolari).

Consecința: Presiune uriașă pe cursul de schimb. Deși BNR va interveni pentru a stabiliza leul, acest proces „arde” rezerve valutare și reduce lichiditatea, ducând inevitabil la dobânzi mai mari.

Efectul pe Bursă: Scăderile indicilor bursieri afectează direct activele fondurilor de pensii (Pilonul II), diluând economiile pe termen lung ale românilor.

„Perioada de instabilitate politică în care intrăm riscă să se traducă într-un adevărat seppuku economic şi asta într-o perioadă în care economia mondială trece prin cea mai gravă criză din ultimii aproape 20 de ani. Banii şi economia, în general, urăsc incertitudinea. Când investitorii nu ştiu cine va conduce ţara, ce taxe vor apărea sau ce legi se vor schimba, reacţia lor naturală este să facă un pas în spate. Pentru România, o ţară care se bazează mult pe banii veniţi din exterior (investiţii străine, fonduri europene şi împrumuturi de 50 de miliarde de euro în 2026), o criză politică se va traduce rapid în costuri reale pe care le va trebui să le suportăm cu toţii, în egală măsură", avertizează Adrian Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Statul român are nevoie de o infuzie constantă de capital pentru a acoperi cel mai mare deficit bugetar din UE.

Riscul de țară: Într-o criză politică, creditorii percep un risc crescut și cer dobânzi penalizatoare.

Unde se ajunge: Dacă statul nu se mai poate împrumuta sustenabil, soluția de urgență devine creșterea taxelor (inclusiv a TVA-ului) pentru a asigura plata pensiilor și a salariilor.

„În astfel de situaţii de criză, investitorii tind să îşi vândă activele în lei şi să cumpere euro sau dolari (considerate monede de refugiu). Banca Naţională a României va interveni, mai mult ca sigur, pentru a preveni o creştere bruscă a cursului euro, dar această intervenţie consumă miliarde de euro şi poate duce la bani mai puţini pe piaţă, adică la dobânzi mai mari. Dacă criza se adânceşte, euro se va aprecia semnificativ. O vom simţi cu toţii”, a transmis consultantul economic.

Aceasta este, probabil, cea mai mare vulnerabilitate. Cele aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR și fondurile de coeziune depind de reforme legislative stricte.

Fără un guvern cu puteri depline și un Parlament funcțional, aceste proiecte (spitale, autostrăzi, digitalizare) sunt blocate la Bruxelles.

Lipsa acestor bani pune o presiune suplimentară pe bugetul național, deja fragilizat.

„În al treilea rând, şi acesta riscă să fie un efect major cu implicaţii inclusiv în zona plăţii pensiilor şi salariilor, statul se va împrumuta mai scump şi/sau va avea dificultăţi să se mai împrumute. Şi asta în condiţiile în care, pentru a acoperi cheltuielile, are nevoie în medie de 1 miliard de euro pe săptămână! În esenţă, România are cel mai mare deficit bugetar din UE, adică statul cheltuie mult mai mult decât produce şi are nevoie constantă de împrumuturi. Când apare o criză politică, cei care împrumută bani României percep un risc mai mare. Rezultatul? Cer dobânzi mai mari. Acest cost suplimentar este plătit, în final, din taxele noastre. Nu este exclus ca această criză să ducă, în cel mai negru scenariu, la o nouă creştere a TVA”, avertizează analistul. „La ce să ne aşteptăm în următoarele 6 luni? Dacă criza politică nu se rezolvă rapid şi se prelungeşte, efectele trec din zona financiară direct în economia reală (în buzunarele firmelor şi ale cetăţenilor). Cei 10 miliarde de euro din PNRR, pe care ar trebui să îl luăm până în august, s-ar evapora odată cu stoparea măsurilor administrative. Blocarea banilor europeni este, poate, cea mai mare vulnerabilitate a României”, a punctat el.

Efectele financiare se traduc rapid în realități economice dureroase pentru populație:

Inflație prin import: Un leu mai slab înseamnă produse de import (alimente, combustibil, electronice) mai scumpe.

Înghețarea investițiilor: Companiile private apasă „frâna de mână”, amânând angajările și extinderile până la clarificarea situației politice.

Recesiune tehnică: Deși mediul de afaceri s-a adaptat până acum crizelor succesive, o criză de încredere generalizată poate bloca definitiv motorul economic.