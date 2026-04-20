Prin această decizie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a eliminat bariera prescripției în ceea ce privește soldul sumei negative a TVA, oferind contribuabililor certitudinea că pot recupera aceste sume pe parcursul întregii lor existențe operaționale.

Hotărârea a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, format din 25 de judecători, care au oferit o interpretare clară a articolului 1473 din Codul fiscal. Magistrații au concluzionat că dreptul persoanei impozabile de a reporta suma negativă a taxei în deconturile aferente perioadelor fiscale ulterioare nu este supus termenelor de prescripție.

Aceasta înseamnă că sumele plătite care nu au putut fi compensate imediat cu taxa datorată pot fi reportate succesiv, fără ca organele fiscale să poată invoca trecerea timpului pentru a anula acest drept.

Reprezentanții instanței supreme au explicat că această soluție juridică se fundamentează pe principiile constituționale ale fiscalității și recunoaște natura specifică a raportului balanței de TVA, care are un caracter continuu și ciclic, desfășurat lunar. Prin această abordare, se urmărește asigurarea unui tratament egal între stat și contribuabil, oferind o protecție reală drepturilor celor care plătesc taxe și impozite.

Conform prevederilor Codului de procedură civilă, decizia este definitivă și are un caracter obligatoriu pentru toate instanțele și autoritățile. Argumentația detaliată și considerentele care au stat la baza acestei hotărâri urmează să fie publicate oficial în Monitorul Oficial, Partea I, pentru a intra în vigoare la nivelul întregului sistem juridic și fiscal.

Măsura anunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) are un impact major asupra fluxului de numerar (cash-flow) al companiilor, deoarece elimină riscul de a pierde banii blocați în deconturile de TVA din cauza birocrației sau a timpului scurs.

Până acum, existau interpretări conform cărora, dacă nu solicitai compensarea sau rambursarea sumelor negative într-un anumit termen, dreptul de a mai folosi acei bani se prescria. Prin această decizie, agenții economici primesc garanția că sumele de TVA plătite în plus rămân într-un „rezervor” virtual pe care îl pot folosi oricând pentru a stinge datorii fiscale viitoare, până în momentul în care firma își încetează activitatea.