Problema sporului SIIJ ajunge în centrul dezbaterii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie să clarifice dacă acest beneficiu salarial poate fi generalizat. Sesizarea a fost formulată de Curtea de Apel București, într-un context juridic complex.

Instanța de trimitere ridică întrebarea dacă sporul de 2% pe zi, acordat inițial magistraților implicați în activitatea fostei Secții pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, poate deveni un element permanent al indemnizației de încadrare. În această logică, calificarea sporului drept componentă structurală ar deschide calea aplicării sale generalizate.

„În această paradigmă, chestiunea centrală devine dacă procentul de 2 % – odată calificat (…) ca element al indemnizației de încadrare – dobândește vocația unui component structural, cu aplicabilitate generală în interiorul aceleiași categorii profesionale, apt să justifice ,,egalizarea la nivel maxim”, sau rămâne un avantaj individual/circumstanțial, nereplicabil în lipsa îndeplinirii criteriilor de ,,funcție similară” (…)”, se arată în sesizarea CAB.

Instanța supremă este astfel pusă în situația de a decide dacă diferențele salariale existente pot fi considerate discriminatorii sau dacă ele reflectă particularități legitime ale cadrului normativ inițial.

Decizia privind sporul SIIJ vine după un ordin semnat în martie 2026 de președinta Înalta Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea, care a introdus acest spor în salariul de bază al magistraților eligibili.

Documentul oficial prevede că „de plata drepturilor (…) beneficiază judecătorii care în perioada de referinţă se încadrează în situaţia juridică reglementată de lege (…) prin reflectarea acestora în indemnizaţia de încadrare a judecătorilor”, după cum se menționează în ordinul semnat de Lia Savonea.

Această formulare a generat interpretări potrivit cărora sporul nu mai este unul temporar, ci devine integrat în venitul permanent. Surse din sistem indică faptul că această măsură a dus la creșteri salariale semnificative, de până la 60% din venitul brut, pentru magistrații cu 18 ani vechime și grad de Curte de Apel.

În cifre concrete, aproximativ 1.000 de magistrați ar beneficia de majorări de circa 12.000–13.000 de lei lunar. În paralel, alți magistrați au invocat discriminarea, argumentând că îndeplinesc aceleași condiții profesionale, dar nu primesc același tratament salarial.

„Dacă procentul de 2 % este înțeles ca parte integrantă a indemnizației de încadrare (…) atunci principiile nediscriminirii și egalității (…) pot justifica extinderea dreptului și asupra reclamantei”, se mai arată în sesizarea transmisă instanței supreme.

Decizia din 2023 a Înalta Curte de Casație și Justiție stabilise anterior că sporul se aplică doar pentru perioada 2018–2022 și exclusiv magistraților care îndeplineau condițiile la acel moment. Actuala analiză ar putea însă extinde semnificativ sfera beneficiarilor.

